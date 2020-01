Grubnić se smrzavao u Parizu, no ni to nije spriječilo fotkanje Sudeći po njegovu držanju, Grubnić se smrzavao, ali i izdržao radi dobrih fotografija. Žrtvovao je i svoj novčanik, s obzirom na to da šal s kojim je pozirao, s potpisom Balenciaga, vrijedi oko 12 tisuća kuna