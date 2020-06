Grudi na izvol'te: Jelena 'pršti' od silikona, fanovi je ismijavaju

<p>Iako ni prije nije štedjela pratitelje s provokativnim izdanjima, čim je došlo toplije vrijeme folk pjevačica <strong>Jelena Karleuša </strong>(41) još se više razgolitila. To je dalo povoda njenim brojnim pratiteljima da komentiraju njezine obline.</p><p>- Sve frca od silikona. Jesu to nove grudi? - pitali su se pratitelji, no Jeleninog odgovora o novim plastičnim operacijama nije bilo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jelena Karleuša izdala je prvi album prije 25 godina</strong></p><p>Dok oni tjeraju po svom i ispituju o očiglednim korekcijama, Jelena se hvali da kako vrijeme odmiče, ona izgleda sve mlađe...</p><p>- Koliko sam stara? Imam 18 godina, kuje. Ne pitaš to čistokrvnog vampira - odbrusila je bujna cajka. </p><p>Jelena je u žiriju glazbenog showa 'Zvezde Granda', u kojemu je redovito odjevena u oskudne modne kombinacije.</p><p>U jednoj od posljednjih epizoda, koja se snima uz mjere opreza zbog pandemije korona virusa, Jelena je bila u plavom, kratkom topu. Budući da je bio dosta malen, Jelena ga je skroz namještala kako joj ne bi ispale grudi.</p><p>Tada joj je kolegica komentirala zbog čega je odjenula tako oskudni topić, a Karleuša se pohvalila kako nema većeg broja i morala je poprsje 'nagurati' u taj. </p>