Gruica otkrila tajnu svoje vitke linije i planira li imati još djece

Treniram od 2005. godine više-manje u kontinuitetu. Trčanje, teretana, yoga, boks. U posljednje vrijeme tenis, otkrila je splitska glumica Ana Gruica Uglešić (39), nakon što jedan od pratitelja pitao koliko često vježba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Često objavljuje fotografije na kojima pokazuje svoju besprijekornu liniju, a sada se napokon zna i kako ju održava. Priznala je kako ima pauze od vježbanja i po nekoliko mjeseci, no uvijek se vraća sportu. Sada je u fazi, dodala je, kada ju tijelo boli ako ne trenira duži period.

Ana uvijek sluša svoje tijelo, a trenira svaki dan ako se stigne organizirati.

- To jest pet puta tjedno. I taman kad dođem do negdje, život me samelje i stanem. I tako u krug - napisala je glumica. Jednu je pratiteljicu zanimalo i namjerava li opet zatrudnjeti.

- Čovjek snuje, Bog određuje - poručila joj je Gruica, a odgovorila je i na pitanje kako odgaja sina Marata (7), kojeg je dobila u vezi s putopiscem Hrvojem Šalkovićem (48).

- Kompleksno. Trudim se najbolje što znam izbalansirati old school odgoj Made by Mosor i ove nove skandinavske tehnike. Pa ti sad vidi. Ukratko, strogo ali pravedno - objasnila je Ana.

Inače, Gruica je diplomirala na Kineziološkom fakultetu, a svojedobno je otkrila kako joj je bilo studirati.

- Dok su me drugi često pljuvali zbog toga jer sam glasno pričala o tretmanu trudnica u društvu - ja sam učila. Kad sam obrijala glavu 20 dana prije poroda i svi su pisali da sam luda (a kad to napravi muškarac, onda je to lijepa humanitarna gesta) - ja sam učila. Kad su me vrijeđali jer putujem, pazi sad, sa svojim partnerom (ne znajući je li dijete s nama ili ne) - ja sam učila - prisjetila se Ana.

Najčitaniji članci