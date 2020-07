Grupa Abba će iduće godine objaviti pet novih pjesama

Švedska grupa Abba objavit će pet, a ne dvije pjesme kako se ranije najavljivalo, a njihovo okupljanje odgođeno je za 2021., prenosi Independent

<p>Kultni četveročlani bend nove je pjesme trebao objaviti krajem ove godine, no planove su bili prisiljeni odgoditi zbog pandemije koronavirusa.</p><p><strong>Geoff Lloyd</strong> (47), suorganizator podcasta 'Reasons to Be Cheerful' novinarima je kazao da je putem Zooma sat vremena razgovarao s <strong>Björnom Ulvaeusom</strong> (75) koji je trenutačno u karanteni na vlastitom otoku u Stockholmskom arhipelagu.</p><p>- Rekao mi je da su snimili pet novih pjesama. Trebale su biti objavljene još krajem prošle godine, no zbog tehničkih poteškoća i pandemije koronavirusa stvari su odgođene. Obećao mi je da će izaći tijekom 2021. - pojasnio je. </p><p>Posljednji studijski album Abba je objavila 1982., a tri neobjavljene pjesme izašle su desetljeće kasnije - 1993. i 1994. Švedska glazbena četvorka, <strong>Ulvaeus</strong>, <strong>Benny Andersson </strong>(73), <strong>Anni-Frid Lyngstad</strong> (74) i <strong>Agnethe Fältskog </strong>(70) međunarodnu su slavu stekli 1974., pobjedom na Natjecanju za pjesmu Eurovizije s pjesmom 'Waterloo' koja je postala veliki hit. </p><p>Na vrhuncu slave bend su činila dva bračna para, no oba su braka završila razvodom. </p><p>- U samo pola minute uspjeli smo sve dogovoriti. Brzo smo se vratili u prošlost. Činilo se kao da se sve dogodilo jučer. Osjećaj je bio pomalo neobičan, a istodobno vrlo poseban - kazao je Ulvaeus novinarima, najavivši ponovno okupljanje članova benda u svibnju. </p>