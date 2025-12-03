Obavijesti

Show

Komentari 1
VELIKI POVRATAK

Grupa Lelek opet stiže na Doru: Prošle godine bile favoritkinje

Piše Dora Pek, Franka Bučar,
Čitanje članka: 2 min
Grupa Lelek opet stiže na Doru: Prošle godine bile favoritkinje
3
Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Nakon tjedana šutnje i brojnih nagađanja, za članice grupe Lelek potvrđeno je kako se vraćaju na Doru 2026., ističući da su ovoga puta odlučne pokazati novu razinu svog glazbenog identiteta

HRT je službeno objavio popis kandidata koji će se natjecati na Dori 2026., a među povratnicima se ponovno našla i grupa Lelek, koja je prošlih godina privukla pažnju svojim osebujnim stilom i prepoznatljivim zvukom. Ovogodišnja konkurencija je žanrovski raznolika, a očekivanja publike visoka kao nikad prije.

Nakon što su se prošle godine istaknule kao jedne od favoritkinja s “The Soul of My Soul”, ove godine predstavljaju se s Andromedom.

Imaju i novi singl "Tane" koji je snimljen u suradnji s Marinom Novakovićem. Kažu da suradnja nije bila iznenađenje, nego prirodan nastavak priče koja traje od osnivanja benda.

 - Suradnja s Marinom zapravo nije nikakvo iznenađenje, on je jedan od ljudi koji su bili uz nas od samog početka… Marin je dio Leleka i lijepo je što se to sad čuje i u pjesmi - rekle su nedavno za 24sata.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Nova pjesma nosi emotivno snažnu priču, pa su objasnile: “TANE je, u svojoj srži, priča o dvoje ljudi koji su jedno drugome i spas i prokletstvo… to je ljubavna priča koja pulsira između nježnosti i drame, spoj tradicije i suvremenog zvuka.”

Spot su snimali na Starom gradu u Samoboru, u ambijentu koji je snažno utjecao na atmosferu snimanja.

- Atmosfera na snimanju u Samoboru bila je baš posebna… kao da nam je lokacija sama davala ritam - ističu.” Iako je bilo i težih trenutaka, ništa ih nije omelo: “Bilo je i izazovno i glatko u isto vrijeme… izazovi su djelovali kao prirodan dio procesa.” Posebno se sjećaju i trenutka koji ih i danas nasmije: “Još se svi smijemo kad se sjetimo uspona do tvrđave… izgledali smo poput planinara s modnom kolekcijom.”

GLAZBENI NOVITET VIDEO Poslušajte 'Tane', novi duet grupe Lelek i Marina
VIDEO Poslušajte 'Tane', novi duet grupe Lelek i Marina

Doživljaj finalne verzije pjesme ostavio je snažan dojam na cijelu grupu.

 - Bile smo stvarno oduševljene… osjetile smo da pjesma sada diše onako kako smo je zamislile - kažu.

Reakcije publike su im važne jer žele približiti etno zvuk novim generacijama, što potvrđuju riječima: “Najdraže reakcije su nam one u kojima vidimo da slušatelji žele slušati našu glazbu i posebno etno zvuk.” Otvorene su i prema kritikama: “Najčešće su to komentari vezani uz sitne produkcijske detalje… konstruktivna kritika može biti korisna.”

Najvažnije otkriće jest da se Lelek doista vraća na Doru. Kako same potvrđuju: “Više nije tajna da smo se prijavile na Doru 2026. Ovaj put iskusnije i spremnije.”

Foto: PROMO

Pjesma koju su prijavile, kažu, nosi posebnu težinu: “Pjesma koju smo prijavile na natječaj za nas ima dubinu sa kojom se do sada nismo susrele… nadamo se da ovaj put imamo projekt iza kojeg će cijela zemlja ponosno stajati.”

Što se budućnosti tiče, njihovi ciljevi ostaju jasni: “Naši planovi za dalje su da nastavimo graditi svoj zvuk… za pet godina vidimo se kao etablirana grupa unutar Hrvatske, ali s planom da svoj zvuk predstavimo i šire.”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to
Smršavila je dva konfekcijska broja

Iva Ajduković se transformirala: Kad sam vidjela 82 na vagi pao mi je mrak i srezala sam to

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) jede samo od 10 do 18 sati. Toliko se već navikla da i kad prekrši pravilo, loše joj sjedne hrana i ne može se više vratiti na staro. Tortom se počasti jednom u 15 dana...
FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda
ULOŽILA U SEBE

FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda

Natjecateljica prve sezone 'Gospodina Savršenog' Hana Rodić svim se silama trudi i sama postati 'savršena', stoga se redovito daje pod nož kako bi se malo 'popravila'. S vremenom je postala gotovo neprepoznatljiva, a stare fotografije otkrivaju kako je izgledala prije estetskih korekcija.
FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada
BISTE LI IH PREPOZNALI?

FOTO Blizanci Mika i Giba promijenili su spol te su postali Ana i Ivana: Pogledajte ih sada

Blizanci Vasić nekad su bili glavni zabavljači u Big Brother kući, a onda su se odlučili promijeniti spol. Sada, nakon tranzicije, izgledaju potpuno drugačije, a promijenili su i imena. Evo kako izgledaju Ana i Ivana Nikolić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025