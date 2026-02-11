Obavijesti

SVE JE JASNO

Grupni spoj i sport u Gospodinu Savršenom: Tko je spreman na sve? 'Dobila sam najbolji trofej'

Grupni spoj i sport u Gospodinu Savršenom: Tko je spreman na sve? 'Dobila sam najbolji trofej'
Foto: rtl

U vilu stiže novo pismo i lopta za ragbi! Djevojkama je sve jasno – slijedi sportski sraz na grupnim spojevima. No nisu svi oduševljeni – dio dama želi Savršene samo za sebe

Jutro nakon svog spoja s Karlom, Iva će djevojkama prepričavati kako im je bilo. Istina ili preuveličavanje – cijela vila bit će podijeljenog mišljenja. „Voli da se diže prašina“, smatra dio cura, a Nuša otkriva u kojoj bi situaciji odbila Karlov poljubac.

U vilu stiže novo pismo i lopta za ragbi! Djevojkama je sve jasno – slijedi sportski sraz na grupnim spojevima. No nisu svi oduševljeni – dio dama želi Savršene samo za sebe i ne sviđa im se fizička aktivnost koja ih očekuje.

Foto: rtl

No ono što se mnogim djevojkama isprva nije svidjelo, pretvorit će se u pravo oduševljenje u kojem su pojedine kandidatkinje spoznale svoje nove talente.

FRCAJU ISKRICE Karlo i Iva na korak do poljupca sezone? 'Nestrpljivi smo...'
Karlo i Iva na korak do poljupca sezone? 'Nestrpljivi smo...'

- Borim se do kraja - poručuje jedna od djevojaka, dok će se druga iznenaditi vlastitom snagom i hrabrošću. Kaos, oduzete lopte, borba prsa o prsa, podmetnute noge i trud da se impresioniraju Karlo i Petar vode do pobjede samo jednog tima.

Foto: rtl

A trud će se najspretnijima itekako isplatiti – neke od njih čeka spoj jedan na jedan, kao i moguće osvajanje novih ruža.

- Dobila sam najbolji trofej - njega - poručuje djevojka koja je ostavila srce na terenu i pokazala da ne mari za konkurenciju.

TKO BI SE OVOME NADAO Smiljana je okupila djevojke da vježbaju za Savršenog Petra: 'Zamislite da je tu u kupaćem!'
Smiljana je okupila djevojke da vježbaju za Savršenog Petra: 'Zamislite da je tu u kupaćem!'

Tijekom spojeva jedan na jedan, razgovori postaju dublji, otvaraju se teme obitelji, gubitaka, ljubomore i povjerenja. Emocije će iznenaditi i one najčvršće, a zagrljaji govore više od riječi. No unatoč zbližavanju, neće svi sa spoja otići s ružom...

U isto vrijeme, u vili se miješaju ponos, razočaranje i nameću nova pitanja.

Foto: rtl

Što se događalo na sportskom terenu, a što tijekom nešto intimnijih spojeva, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

