Gubitak volje i lošiji rezultati su dotukli kandidate u 'Životu na vagi': Lijenost je jak neprijatelj

U prošloj epizodi 'Života na vagi' kandidati su odradili vaganje nakon završenog ciklusa, rezultati su bili prilično razočaravajući i premda su najlošiji bili Davorka i Mateo, kući je otišao Igor jer mu je postalo preteško na treninzima i previše mu nedostaje obitelj.

Foto: RTL

- Katastrofa - komentirao je Mateo svoj rezultat i, kao i ostalima, bilo mu je teško glasati za Igora koji ih je to molio.

- Osjetila sam da je njemu ovdje preteško. Nisam mu zamjerila što je otišao, malo me brine kako ću to ovaj tjedan izvesti sama. Možda ću se morati malo više potruditi, što će biti dobro za mene, ali je loše zbog te vage jer će se gledati samo moj rezultat. Kad smo bili zajedno, mogli smo izvući jedno drugoga, a Igor me dosad prilično izvlačio na vaganju jer je skinuo više kilograma od mene - iskreno je rekla Nina.

No neće samo Nina biti sama, Nikolina također ne smije vježbati pa je sve palo na njezinu partnericu Maju, a i Davorku je uhvatio išijas i mora strogo mirovati tako će i Mateo sam odrađivati ciklus.

Foto: RTL

- Naviknuo sam se biti sam i znam što me čeka - rekao je Mateo, a Davorka se još jednom osvrnula na to kako su bili najgori na vaganju.

- Lijenost je neprijatelj broj jedan, ali mislim da je neće biti ovaj tjedan - rekao je Mateo koji je jako razočaran njihovim rezultatima.

- Kad je Roman otišao, radio sam duplo i opet bio ispod žute crte - čudio se zato što smatra da se baš trudi, ali pomirio se s tim da očito treba raditi još više.

Foto: RTL

Pred kandidatima je novi ciklus i nova prilika za bolje rezultate, a Edo je jasno izrekao svoj plan.

- Jedino što možemo je upregnuti jače. Četvrti tjedan u 'Životu na vagi' zna biti prijeloman trenutak za neke - istaknuo je trener i dodao da svoje zalaganje moraju dignuti stepenicu više.