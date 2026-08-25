Gucci objavio kampanju s Kate Moss i Goranom Bogdanom koju su nedavno snimili u Zagrebu

Luksuzni talijanski brend predstavio je kampanju za novu kolkciju PRIMAVERA, a u spotu koji je režirao Johan Renck, u glavnoj ulozi pojavljuje se legendarna Kate Moss, a uz nju i hrvatski glumac Goran Bogdan.

Spot je sniman u Zagrebu u lipnju u napuštenom hotelu I u Laništu, a u opisu videa objavljenog na Instagramu, iz Guccija su napisali 'Opet ćemo plesati'.

Foto: Instagram

Kolekciju PRIMAVERA Gucci je predstavio u veljači na tjednu mode u Milanu i ona je ujedno prva kolekcija novog kreativnog direktora Demne za luksuzni brend. U spotu se Kate Moss pojavljuje u dugoj crnoj haljini golih leđa te pjeva 'Wicked Game' Chrisa Isaaka koja svira u pozadini. Ljudi koji nezainteresirano sjede u prostoriji, polako počnu obraćati pažnju na pjevačicu, a u konačnici ustanu i zaplešu. Među njima se našao i naš glumac. Odjeven u najnovije Gucci odijelo s dvodijelnim kopčanjem, Bogdan senzualno pleše s jednom od statistica.