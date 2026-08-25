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'OPET ĆEMO PLESATI'

Gucci objavio kampanju s Kate Moss i Goranom Bogdanom koju su nedavno snimili u Zagrebu

Piše 24sata,
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Gucci objavio kampanju s Kate Moss i Goranom Bogdanom koju su nedavno snimili u Zagrebu
Foto: Instagram
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Kampanju za novu kolekciju legendarna manekenka snimala je u lipnju u napuštenom hotelu u Laništu, a u njoj se pojavljuje i hrvatski glumac Goran Bogdan

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Luksuzni talijanski brend predstavio je kampanju za novu kolkciju PRIMAVERA, a u spotu koji je režirao Johan Renck, u glavnoj ulozi pojavljuje se legendarna Kate Moss, a uz nju i hrvatski glumac Goran Bogdan

Spot je sniman u Zagrebu u lipnju u napuštenom hotelu I u Laništu, a u opisu videa objavljenog na Instagramu, iz Guccija su  napisali 'Opet ćemo plesati'.

Foto: Instagram

Kolekciju PRIMAVERA Gucci je predstavio u veljači na tjednu mode u Milanu i ona je ujedno prva kolekcija novog kreativnog direktora Demne za luksuzni brend. U spotu se Kate Moss pojavljuje u dugoj crnoj haljini golih leđa te pjeva 'Wicked Game' Chrisa Isaaka koja svira u pozadini. Ljudi koji nezainteresirano sjede u prostoriji, polako počnu obraćati pažnju na pjevačicu, a u konačnici ustanu i zaplešu. Među njima se našao i naš glumac. Odjeven u najnovije Gucci odijelo s dvodijelnim kopčanjem, Bogdan senzualno pleše s jednom od statistica. 

Foto: Instagram

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