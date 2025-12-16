Gudalo su u Cash or Trashu prodali za 230 eura, a sav iznos otišao je u humanitarne svrhe

U novoj epizodi Cash or Trasha gledatelji su imali priliku čuti priče o predmetima koji nose uspomene, skrivaju osobne i obiteljske povijesti te otvaraju pitanja o njihovoj stvarnoj vrijednosti. Dok su neki predmeti izazvali divljenje trgovaca, drugi nisu pronašli put do novog vlasnika, a posebnu pažnju izazvala je i odluka jednog prodavatelja da prodaju pretvori u humanitarnu gestu.

Prvi u emisiji predstavili su se Tihomir i Filip iz Zagreba, glazbeni duo Hojsak & Novosel, koji su u studio donijeli kontrabasističko gudalo s posebnim značenjem. Gudalo je kupljeno 2012. godine na jednoj od poznatih londonskih tržnica, a za glazbenike ima snažnu emotivnu vrijednost jer su upravo s njim snimili svoj drugi i peti album.

- Odlučili smo ga se odreći iz jednog razloga. Sav novac koji dobijemo od tog gudala donirat ćemo u humanitarne svrhe, zakladi koja pomaže mladim glazbenicima. Znamo koliko je nama bilo teško na početku i koliko smo morali ulagati - objasnio je Tihomir.

Ilam je prilikom procjene istaknuo karakteristike izrade.

- Ozbiljnija gudala često imaju sedef kao dekorativni element. Kvaliteta drveta je važna, a ja pretpostavljam da se ovdje radi o brazilskom drvu. Vidim i elemente industrijskog načina izrade dijelova. Moja procjena je 350 eura - rekao je Ilam.

U sobi trgovaca ponude su se kretale od 40 do 230 eura, a gudalo je na kraju prodano Josipu.

- Drago mi je, gudalo će mi služiti kao rekvizit u boravku. Ne vjerujem da ću ga prodavati, ali nikad se ne zna. Mislim da vrijedi svakog eura - rekao je Josip nakon kupnje.

Sljedeći na procjenu stigao je Zvonko, umirovljenik iz Zagreba, koji je donio pečatnjak u obliku psa hrta. Prema njegovim saznanjima, riječ je o predmetu starom oko 400 godina, koji se nekada koristio u plemićkim obiteljima, a u njegovom vlasništvu nalazi se gotovo četiri desetljeća.

- Inicijali koji su ispisani tipografski, kruna s pet bisera i dodatni ukrasi govore nam o staležu kojem je pečat pripadao. To su elementi koji upućuju na viši društveni sloj. Pečat mogu smjestiti u srednjoeuropski prostor, s velikom mogućnošću da je austrougarski. Vidim i tragove pozlate. Moja procjena je 500 eura - objasnio je Ilam.

Unatoč procjeni, ponude u sobi trgovaca kretale su se između 50 i 100 eura, što Zvonku nije odgovaralo, pa je pečatnjak odlučio zadržati i vratiti ga kući.

Posljednji u emisiji predstavio se 18-godišnji Nikola iz Zagreba, koji je na procjenu donio srebrni nakit.

- Donio sam predmete koji se obično koriste kao ukrasi za žene - rekao je Nikola, predstavivši narukvicu, naušnice, ogrlicu i sat.

- Na narukvici imamo oznaku 925, što znači da je riječ o srebru čistoće 92,5 posto, iako nedostaje dio cirkona, što se može popraviti. Sat je švicarski, ispravan, u jako dobrom stanju. Radi se o satu privjesku, nalik džepnom satu. Sve zajedno procjenjujem na 160 eura -rekao je Ilam.

U sobi trgovaca aukcije su bile uspješne. Ogrlica i naušnice prodane su Gangsteru za 120 eura, narukvica je također pripala Gangsteru za 80 eura, dok je sat prodan Marku za 80 eura. Ukupno, Nikola je prodao sve predmete za 280 eura.

- Jako sam zadovoljan kako je sve prošlo, bolje nego što sam očekivao. Drago mi je da su kupci bili spremni dati više - rekao je Nikola nakon prodaje.

Epizoda je tako donijela jednu prodaju s humanitarnom pričom, jedan predmet koji ostaje u obitelji i uspješno prodan nakit mladog prodavatelja, a nova procjene i prodaje ne propustite u idućoj epizodi Cash or Trasha.