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Gwyneth Paltrow napokon je otkrila istinu. Evo gdje je sada njena svijeća s mirisom vagine

Piše 24sata,
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Gwyneth Paltrow napokon je otkrila istinu. Evo gdje je sada njena svijeća s mirisom vagine
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Foto: Caroline Brehman
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Njezina tvrtka Goop počela je svijeću prodavati 2020. godine po cijeni od 75 dolara, a ono što je započelo kao šala ubrzo je postalo viralni hit

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Gwyneth Paltrow za nekoliko će dana, točnije 27. rujna, proslaviti 54. rođendan, a ni u tim godinama nimalo nije dosadna. Holivudska zvijezda, koja je prije nekoliko godina glumu stavila u drugi plan zbog svog pomalo kontroverznog brenda Goop, neposredno prije rođendana ponovno je u središte pozornosti vratila svoj najpoznatiji proizvod – svijeću pod nazivom This Smells Like My Vagina („Ovo miriše kao moja vagina“).

Paltrow je nedavno u podcastu Friends Keep Secrets otkrila da ta svijeća uopće nije trebala nastati, piše Profimedia. Tijekom suradnje s parfumerom Douglasom Littleom isprobavala je razne neobične mirise, poput listova rajčice i morskih algi. Jedna kombinacija posebno joj se svidjela pa se našalila: „Ovo miriše kao moja vagina.“ Parfumer je, međutim, njezinu šalu shvatio ozbiljno i pretvorio je u pravi proizvod.

The Breakthrough Prize ceremony in Santa Monica
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Njezina tvrtka Goop počela je svijeću prodavati 2020. godine po cijeni od 75 dolara, a ono što je započelo kao šala ubrzo je postalo viralni hit. Paltrow, koju su proslavili filmovi poput Sedam, Zaljubljeni Shakespeare i Iron Man, danas priznaje da je svijeća na kraju njezinoj tvrtki stvorila sasvim drugačiji problem nego što je očekivala.

„Postala je toliko popularna da smo je prestali prodavati jer je odvlačila pažnju od onoga čime se zapravo bavimo“, objasnila je. Prije nego što se to dogodilo, Gwyneth je na tržište uspjela plasirati još jednu vrlo specifično nazvanu svijeću – This Smells Like My Orgasm („Ovako miriše moj orgazam“).

Foto: Instagram/gwynethpaltrow

Te svijeće ipak nisu ni približno jedini neobični proizvodi koje je tvrtka slavne glumice prodavala. Danas se Goop uglavnom usredotočuje na klasičniju kozmetiku i proizvode za zdravlje, no nekada je prodavao, primjerice, vaginalna jajašca namijenjena umetanju u vaginu ili sprej protiv „psihičkih vampira“. U ponudi se našao čak i zlatni dildo vrijedan 15.000 dolara. Seksualna pomagala Goop prodaje i danas. Čini se da Gwyneth Paltrow i nakon pedesete ne ostaje bez vrlo nekonvencionalnih ideja.

Gwyneth Paltrow drugi je put udana. Njezin suprug je producent i scenarist Brad Falchuk (55), za kojeg se udala 2018. godine. Par se upoznao tijekom rada na seriji Glee. Iz prvog braka s frontmenom grupe Coldplay Chrisom Martinom (49) ima dvoje djece – kćer Apple (22) i sina Mosesa (20). S Martinom je bila u braku od 2003. do 2016. godine.

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