Gwyneth Paltrow otkrila je li kontroverzna svijeća stvarno mirisala na njenu vaginu

Oskarovka i osnivačica brenda Goop, 53-godišnja Gwyneth Paltrow, gostovala je u podcastu Friends Keep Secrets, gdje je govorila o nastanku kontroverzne, ali iznimno popularne svijeće s mirisom vagine. Paltrow je objasnila da je u suradnji s parfumerom Douglasom Littleom u početku tražila neobičan, 'zemljani' miris. Eksperimentirali su s različitim sastojcima, među kojima su bili listovi rajčice i morske alge, prenosi Daily Mail.

- Volim stvari koje mirišu pomalo neobično. Volim drvenaste i kožne mirise. Naš prvi parfem zove se Church, to je tamjan - ispričala je Paltrow. Tijekom jednog od razgovora s Littleom, Paltrow se našalila na račun mirisa.

- Imam vrlo otkačen smisao za humor, a nitko zapravo ne poznaje tu moju stranu. Rekla sam mu: ‘Pa, ova miriše na moju vaginu.’ Kao šalu - prisjetila se.

No, parfumer je njezinu izjavu shvatio ozbiljno.

- Mislio je da sam ozbiljna i napravio je svijeću pod nazivom ‘This Smells Like My Vagina’, a moj tim je kupio svijeću - rekla je Paltrow.

The 77th Golden Globe Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Goop je 2020. godine, u suradnji s brendom Heretic, službeno lansirao svijeću, a proizvod je sadržavao mirisne note citrusnog bergamota, geranija, damaščanske ruže, apsoluta cedra i sjemena ambrete.

- Ja sam se samo šalila ali, u svakom slučaju, ostalo je povijest - rekla je Paltrow, dodajući uz osmijeh da svijeća 'definitivno nije mirisala na njezinu vaginu'.

Svijeća, čija je cijena iznosila 75 dolara, ubrzo je postala viralni hit i rasprodala se odmah nakon lansiranja. Ipak, Goop ju je nekoliko godina kasnije prestao proizvoditi. Paltrow tvrdi da je proizvod s vremenom postao toliko poznat da je počeo zasjenjivati ostale proizvode iz ponude.

- Postala je toliko popularna da smo je zapravo prestali prodavati jer je odvraćala ljude od onoga što smo radili - objasnila je.

Paltrowino novo objašnjenje dolazi nakon njezina pojavljivanja na Mindvalley Manifesting Summitu 2025., gdje je također govorila o nastanku svijeće. Nakon tog događaja na društvenim mrežama pojavile su se rasprave o tome koliko je Paltrow zapravo uključena u svakodnevno poslovanje Goopa. Dio korisnika posumnjao je u priču prema kojoj je jedan neobavezan komentar slučajno doveo do stvaranja i lansiranja komercijalnog proizvoda.

- Milijunaši koji nisu u kontaktu sa svijetom zaista žele da mi, obični ljudi, povjerujemo da se šale na sastancima i da se lansiranja proizvoda događaju slučajno? - komentirao je jedan korisnik Reddita.

Drugi je napisao kako Paltrow ima 'malo veze sa svakodnevnim vođenjem posla', dok je jedan korisnik njezinu verziju događaja opisao kao 'lažnu PR priču'.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Svijeća nije jedini Goopov proizvod koji je izazvao kontroverze. Tvrtka, koju je Paltrow osnovala 2008. godine, tijekom godina se suočila s kritikama zbog proizvoda i zdravstvenih tvrdnji povezanih s njima. Jedan od najpoznatijih primjera bila su vaginalna jaja od žada i ružičastog kvarca, koja je Goop 2017. godine prodavao po cijeni od 66 dolara. Proizvodi su se trebali umetati u vaginu, a na Goopovoj stranici bile su navedene tvrdnje da mogu pomoći pri 'ravnoteži hormona', sprječavanju prolapsa maternice te reguliranju menstrualnog ciklusa.

Zbog takvih tvrdnji protiv Goopa je 2018. godine pokrenut pravni postupak. Tvrtka je na kraju pristala platiti 145.000 dolara u nagodbi, a proizvodi su uklonjeni s web-stranice. Godinama kasnije ponovno su se pojavili u ponudi, ali uz drugačiji opis, kao proizvodi koji se mogu koristiti za Kegelove vježbe. Unatoč brojnim kontroverzama, Goop je izrastao u višemilijunski biznis. Tvrtka se tijekom godina proširila izvan wellnessa te danas posluje i u području mode, uključujući liniju odjeće G. Label by Goop.