Gwyneth Paltrow promovira odjeću videom u kojem je gola

Gwyneth Paltrow ima zanimljiv način promoviranja svojih proizvoda, a u prvom je planu ovog puta linija odjeće za koju se slavna glumica skinula.

Svojim je pratiteljima na TikToku poručila da je stiglo „vrijeme za veste“ te objavila video u kojemu isprobava različite komade pletene odjeće, među kojima su i modeli iz njezine luksuzne modne linije GWYN.

Kako bi snimila video, Paltrow je svoj mobitel postavila u dizajnerski hladnjak u svom domu u Kaliforniji. U jednom trenutku iznenada se pojavila u toplesu, dok je strateški postavljena crna traka prekrila gole grudi. Dok je grickala jabuku, 53-godišnja glumica pokazala je vitku figuru odjevena samo u bijele traperice.

Ovo nije prvi put da Paltrow koristi golišave prizore kako bi privukla pažnju na svoje proizvode. U srpnju je izazvala brojne reakcije kada je potpuno gola pozirala pod tušem promovirajući novi gel za tuširanje.

Objasnila je i kako je na proizvodu dugo radila.

„Na ovom gelu za tijelo radili smo jako dugo. Bilo mi je jako važno da ima prizemljen, prekrasan miris – crni papar i đumbir“, kazala je.

Dodala je da je željela da proizvod bude namijenjen i ženama i muškarcima jer je njezin suprug također tražio gel za tuširanje koji neće isušivati kožu.

Gwyneth Paltrow već je godinama poznata po tome da se ne ustručava pokazati tijelo kada promovira svoj wellness brend Goop, koji je pokrenula 2008. godine.

Godine 2017. posebno je privukla pozornost kada je u toplesu, prekrivena blatom, pozirala za naslovnicu prvog tiskanog izdanja časopisa Goop. Nekoliko godina poslije, 2022., oskarovka je odjenula bodi u boji kože s dubokim dekolteom dok se pod tušem mazala Goopovim proizvodima. Sljedeće godine ponovno je pozirala u toplesu, ovaj put promovirajući široke traperice u sklopu jedne od Goopovih prodajnih kampanja.

Nedavno je Paltrow otkrila i kako je njezin osebujan smisao za humor doveo do nastanka jedne od najpoznatijih Goopovih svijeća – „This Smells Like My Vagina“, odnosno „Ovo miriše kao moja vagina“.

Osnivačica Goopa gostovala je u podcastu 'Friends Keep Secrets' Bennyja Blanca, gdje je voditeljima objasnila da je provokativan naziv zapravo nastao iz šale.

Foto: Instagram/gwynethpaltrow

„Volim stvari koje mirišu pomalo neobično“, započela je Paltrow. „Volim drvenaste, kožnate mirise. Naš prvi parfem zove se Church; ima miris tamjana.“

Oskarovka je zatim ispričala kako je s parfumerom Douglasom Littleom radila na pronalaženju „zemljanog“ mirisa, eksperimentirajući s listovima rajčice i morskim algama.

Paltrow je u jednom trenutku izgovorila rečenicu koju je smatrala običnom šalom, no Little ju je shvatio ozbiljno – i u njoj vidio odličnu poslovnu ideju.

„Imam vrlo razuzdan smisao za humor, a zapravo nitko ne poznaje tu moju stranu“, rekla je. „I rekla sam mu: 'Pa, ova miriše kao moja vagina.' Kao šalu.“

No parfumer je pomislio da je ozbiljna.

Foto: Instagram/gwynethpaltrow

„Napravio je svijeću pod nazivom 'This Smells Like My Vagina', a moj tim ju je kupio“, ispričala je Paltrow. Goop je 2020. godine, u suradnji s kompanijom Heretic, pustio svijeću u prodaju. Miris je sadržavao note bergamota, geranija, damaščanske ruže, cedrovine i sjemenki ambrete.

„Mislila sam da se šalim i, uglavnom, ostalo je povijest“, dodala je Paltrow u podcastu. Ipak, odmah je pojasnila: „Definitivno nije mirisala kao moja vagina.“

*uz korištenje AI-ja

