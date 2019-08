Hadid nakon pljačke u Grčkoj: Da sam znala, ne bih išla tamo

Manekenke Gigi (24) i Bella (22) Hadid nedavno su šokirale javnost nakon što su priznale da ih je netko opljačkao na grčkom otoku Mikonosu, dok su uživale na odmoru. Nakon pljačke, Gigi je kritizirala otok pa je napisala na društvenoj mreži: 'Ne dopustite da vas Instagram zavara, opljačkali su nas. Više se nikad neću vratiti. Ne bih vam preporučila odlazak tamo, trošite novac drugdje'.

Nakon njezine objave Grci su je napali da je nepristojna i da 'ocrnjuje' zemlju koja živi od turizma. Jedan od pratitelja na Instagramu joj je poručio: 'Kim Kardashian su opljačkali u Parizu pa ona nije ljudima govorila da ne idu u Pariz, jer ima više stila od tebe'. Nakon brojnih kritika, manekena se ponovno raspisala o incidentu.

- Da razjasnim za sve one koji misle da nemam pravo imati mišljenje temeljeno na svom iskustvu i upozoriti ljude na ovo: bila sam opljačkana zajedno s još više od 30 kuća, od kojih su neke opljačkane uz korištenje vatrenog oružja. Nije bilo moguće kontaktirati nikog od organa reda, osim putem mog privatnog osiguranja koje je imalo kontakt. To je privilegija koju većina ljudi koja tamo putuje inače ne bi imala. Ako se nešto dogodi dok je policijska stanica zatvorena, ne može se učiniti ništa da se zaštitite, a kada se stanica otvori, ne čini se da su njihova obuka i resursi u skladu s tim da osiguraju da su ljudi na sigurnom ili da se nose s količinom zločina koji se tamo događa skoro svake noći (govorim posebno o otoku jer sam tamo ovo doživjela) - poručila je.

- Ovo nije informacija koju ljudima govore prije nego što odu tamo. Da sam znala da je to toliko često i da ne postoji infrastruktura da se zaštitim, ne bih išla tamo. Dakle, ovo je moje mišljenje stvoreno na osobnom iskustvu, a ako se vama to ne sviđa to nije moj problem. I na kraju, radim kao konj i nikad ne idem na ovakva putovanja samo za sebe i svoje prijatelje pa ako želim objavljivati fotografije s puta i nakon što sam opljačkana, to ću i raditi - zaključila je manekenka.

Podsjetimo, sestrama su u vilu upali pljačkaši i ukrali su im nakit, odjeću, torbice i naočale. U trenutku pljačke one se nisu nalazile u vili, nego su bile na proslavi rođendana njihove sestre Alane (34). Nakon što su se vratile u vilu zatekle su svoje stvari razvučene po podu, a sve što je bilo vrijedno nestalo je. Njihov otac Mohamed Hadid za TMZ izjavio je da su mu kćeri 'traumatizirane' nakon pljačke. Djevojke navodno sumnjaju da su ih opljačkali djelatnici kompanije koja iznajmljuje vile, jer su imali pristup vili. Nakon što su pljačku prijavile policiji, unajmile su privatni avion i otišle iz Grčke.

