Hailey Bieber nakon moždanog udara borila se sa simptomima PTSP-a: 'Najstrašnija stvar...'

Supruga Justina Biebera (28), manekenka Hailey Bieber (26), ispričala je kako je njezino mentalno i fizičko zdravlje utjecalo na nju otkako je pretrpjela moždani udar prošle godine.

- Nakon toga sam se borila s tjeskobom. Borila sam se sa simptomima PTSP-a poput straha da će se to možda ponovo dogoditi - otkrila je Hailey u četvrtak u podcastu Run-Through with Vogue.

Kazala je da je bila u Palm Springsu kada je pretrpjela moždani udar i primila hitnu medicinsku pomoć u ožujku prošle godine. Osim toga, priznala je da je pomisao na taj događaj previše čak i za ispričati u podcastu. Dodala je da je to definitivno najstrašnija stvar kroz koju je ikada prošla.

- Ali mislim da je vedrija strana za mene to što me to navelo da otkrijem da imam rupu u srcu - izjavila je Hailey, koja je uvelike počela brinuti o svome zdravlju.

Nedugo nakon njezinog moždanog udara i Justin je također trebao medicinsku pomoć dok se borio s Ramsay Hunt sindromom. Stanjem zbog kojeg mu je jedna strana lica privremeno bila paralizirana, a zbog kojeg je morao pauzirati koncerte.

