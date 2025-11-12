Hailey otkrila istinu o bračnoj krizi s Justinom: Nismo odustali

U intervjuu za američki časopis GQ, Hailey Bieber otvoreno je govorila o braku s Justinom Bieberom, roditeljstvu i životu pod reflektorima. Nakon što je Justin ranije ove godine potvrdio da su prolazili kroz teško razdoblje, Hailey je otkrila da sada sve rješavaju mirnije.

- Idemo dan po dan - rekla je 28-godišnja manekenka, dodajući da je zadovoljna mjestom na kojem se trenutačno nalaze.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Objasnila je da su oboje vrlo zaštitnički nastrojeni prema sinu Jacku Bluesu, ali i svjesni da žive pod stalnim okom javnosti.

- Naš život je javan, ali sve rješavamo kad dođe vrijeme - istaknula je. prenosi Page Six. Hailey priznaje da je majčinstvo promijenilo njezin pogled na život: “Nitko te ne može pripremiti dok to sam ne doživiš.”

Kao osnivačica kozmetičkog brenda Rhode, zahvalna je na suprugovoj podršci.

- Justin koristi Rhode od početka i obožava ga - rekla je. Ujedno je priznala da ima pomoć u brizi za sina i da se toga ne srami: “Bez toga ne bih mogla uskladiti karijeru i majčinstvo.”

Foto: Instagram

Haileyini komentari uslijedili su nekoliko mjeseci nakon što je Justin u svom albumu Swag spomenuo bračne poteškoće. U pjesmi Walking Away pjeva o napetostima i potrebi za predahom, ali i o ljubavi koja ostaje: “Baby, I ain’t walking away.”

Danas se čini da su ponovno sretni — nedavno su viđeni kako se ljube na proslavi 30. rođendana Kendall Jenner, potvrđujući da su, unatoč izazovima, ponovno na sedmom nebu.