Hajdukovac Livaja sa suprugom Iris uživao u Mišinim hitovima

Hajdukovac Marko Livaja (28) i njegova supruga Iris Rajčić (42) sinoć su u Splitu uz 20 tisuća obožavatelja pjevali najveće hitove legendarnog Miše Kovača (80). Par se za koncert na Starom placu i prigodno odjenuo, a dašak atmosfere prenijela je Iris.

Naime, Livajina novopečena supruga objavila je nekoliko videa s koncerta Miše Kovača. Jedan od njih započeo je sa hitom 'Ti si pjesma moje duše' i Irisinim laganim plesom.

Pokazala je svoje veselo društvo i Mišu koji je neumorno pjevao gotovo tri sata.

Iris je za ovu posebnu prigodu odjenula crvenu majicu te traperice, a cijelu ovu ležernu kombinaciju upotpunila je srebrnim naušnicama. Njezin Marko odlučio se za bijelu majicu, kratke hlače te maslinastu kapu.

Podsjetimo, nogometaš i bivša manekenka vjenčali su se početkom svibnja u Sustipanu u crkvi sv. Frane, a zajedno su već dugi niz godina.

Iris je 14 godina starija od Marka, a njihov je zajednički život podređen Markovoj karijeri.

- Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko - rekla je nedavno u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

