Hakija poslao Natašu kući, a s Marijanom ponovno bio u akciji

Nakon što su svi farmeri, osim mladog Josipa, upoznali svoje 'zlatne djevojke', on je odlučio još malo popričati s Martinom. ''Predstavljaju li ti godine problem?'', upitala ga je Martina. ''Imalo bi veze da imaš 40 i da mi možeš biti mama. Nisam se nadao da ću dobiti tako lijepu djevojku'', oduševljen je bio Josip. Kasnije je priznao: ''U redu, ja priznajem, zaljubio sam se u Martinu do ušiju!''. Martina je bila iskrena rekavši mu da ima problema s izražavanjem emocija. ''Imala sam problema u prijašnjim vezama jer nisam pokazivala osjećaje'', objasnila mu je. ''Ti si meni rekla jučer da bi mogla pokušati sa mnom i meni je to dovoljno'', zaključio je Josip. ''Tako je, treba vremena, ja stvarno ne volim žuriti'', rekla je Martina te dodala da nije za duge veze. ''Ja sam joj rekao da je neću siliti, nisam ja kao drugi što pipkaju i dirkaju ispod haljine'', objasnio je Josip.

Nakon Martine, nastavio je razgovarati i s ostalim djevojkama. Tei je rekao da mu je jezik pao do poda kada je ugledao svoje djevojke. ''Dok sam vas gledao, ostao sam paf kao cucak s jezikom vani. Mislio sam da će mi se javit' neka ćorava na oko!'', smijao se Josip. ''E, pa prevario si se'', rekla mu je Tea i dodala da se prijavila radi zabave, ali da se to može s vremenom promijeniti. ''Kada mi je to rekla, ostao sam u defektu, nisam to očekivao. Svi su me tješili da se ne brinem jer su takve cure, lude i mlade'', komentirao je Josip otkrivši kako je čuo da se sviđa Dušanu. ''Mislim da to nije istina jer smo prijateljski razgovarali, bacio me u bazen i ništa drugo. Iako, s njim imam više tema za razgovor nego s tobom. On uvijek pokreće neki razgovor, a ti si više šutljiv'', provocirala je Tea, ali je na kraju priznala da se poigrava s mladim farmerom.

Foto: Morana Lerga

''Malo se poigravam s Josipom, malo toplo-hladno da bude zanimljivije. Možda mu se tako više svidim'', otkrila je.

Nakon Tee i 29-godišnja Vanja je popričala s Josipom. ''Jesu ti godine bitne ili?'', upitao ju je Josip. ''Pa ovo mi jest dosta velika razlika u godinama, pristupam mu kao starija sestra i dajem savjete'', rekla je Vanja te dodala da iako su ona i Josip različiti, ipak imaju zajedničkih tema.

''Vanja je lijepa i fantastična osoba, a čak je u nekim trenucima bila i bolja od Martine'', priznao je Josip.

Foto: Morana Lerga

I Dušan je pobliže upoznao svoje cure, sa svakom je razgovarao u četiri oka. ''Dušane, jel se ti mene stidiš?'', upitala ga je Gorana, a on se obranio rekavši joj da mu se sviđa. Na kraju je pred kamerama otkrio da je spreman i za puno više. ''Pa vidim se u braku s Goranom ako bi se nastavilo ovako kako je krenulo, nitko sretniji od mene'', zaključio je farmer. Razgovor s Ivankom nije tekao tako dobro. ''On mi je sad dao do znanja da bi radije skočio kroz ogradu nego sjedio ovdje sa mnom iako ne zna što se događa iza ograde. Čak i da je Marijanska brazda dole, on bi radije skočio u tu brazdu'', rekla je Ivanka, koja mu je potom pokušala ispričati nešto o filmu '9 i pol tjedana', ali Dušan nije imao pojma o čemu priča. Nakon što mu je poklonila 'sapun za 15 minuta slave' i poprskala ga vodom iz bazena nadajući se da će joj vratiti, Ivanka je na kraju razgovora zaključila da je Dušan uopće ne razumije.

Foto: Morana Lerga

Uslijedio je još jedan tulum, a Marijana i Hakija završili su zajedno na bazenu. Marijana je na sebi imala samo ručnik jer joj je netko ukrao kupaći kostim. ''Mislila sam da smo sami na bazenu, netko mi je ukrao kupaći pa sam stavila ručnik i pokušala ući u bazen'', objasnila je Črlenec, ali ručnik se smočio i pao pa je u bazen ušla gola i zaplivala, a ubrzo joj se pridružio i Hakija pa su stvari izmakle kontroli.

Foto: RTL

Jutro nakon burnog tuluma bilo je usporeno i za kandidatkinje i za farmere, ali ih je razbudilo posljednje izbacivanje pred odlazak na farmu. No, prvo su uslijedile pikanterije s tuluma. Marijana Batinić je ispitivala djevojke kako im se sviđaju farmeri, a Dušan je komentirao da je Ivankin sapun bacio u smeće.

Hakija je sebe proglasio prvim bosanskim šeikom, a Josip je rekao da mu ne nedostaje 'zlatna djevojka'. ''Mislim da između mene i Martine ima neka iskra'', rekao je Marijani Josip dok je Martina pokraj njega kolutala očima.

Foto: Morana Lerga

Nakon toga uslijedio je šok za Josipa, dogodilo se ono što je najmanje očekivao - Martina mu je slomila srce. Točnije, nedavno preminuli farmer Josip Vodička istupio je pred sve njih i rekao kako mu je jedna kandidatkinja na tulumu osvojila srce, a potom otišao do Martine, oni su se poljubili i tako otkrili da gaje simpatije. Potonuli Josip kasnije je priznao kako mu je Martina slomila srce te je gotovo zaplakao. "Sad mi je zbilja teško. Kad sam ih vidio skoro sam pustio suzu, nisam očekivao da će se to dogoditi. Osjetio sam da mi je slomila srce. Ja sam sve napravio da bude moja, ali ona jednostavno to ne shvaća. Ja priznajem da sam zaljubljen, i pričali smo, i selfieje smo radili pa nisam očekivao da će nakon svega što sam učinio za nju ona sve to zaboraviti. I trenirku sam joj dao kad joj je bilo hladno!", ispričao je Josip kako se osjeća, a Martina mu je rekla da joj je žao te da se i ona sad grozno osjeća. Na kraju im je poželio sreću.

Foto: Morana Lerga

Valter je bio sljedeći koji je morao izbaciti djevojku iz svog tima, a to je bila Dostana, koja je rekla da nije iznenađena. Dušan je odlučio kući poslati Ivanku. ''Razočarala sam se jer nije podbacio samo kao muško, frapirana sam'', rekla je Ivanka. ''Živcira me i ne uklapa se nikako, po ničemu nismo slični'', kazao je Dušan. ''Nakon farmerovog teškog posrnuća, poznato je da preferiram mlađe muškarce i uočila sam jednu iskrenu dušu ovdje i ne bih voljela otići iz emisije, pa bih svoj cvijet poklonila Josipu!'', otkrila je Ivanka te otišla do Josipa. ''Raspoložila me i bio sam jako sretan, nisam ni slutio da bi tako nešto napravila'', rekao je Josip dodajući da bi volio da ide na njegovo imanje.

Miro je rekao da nije mogao spavati zbog odluke koju je morao donijeti, a na kraju je kući poslao Blaženku, koja je odluku prihvatila pozitivno.

Foto: Morana Lerga

Hakija je odlučio da iz emisije odlazi Nataša. ''Nisam ni očekivala da ću ići dalje'', kratko je rekla.

Josip je rekao da bi sve djevojke volio povesti na svoje imanje. Na njegovu farmu odlaze Ivanka, Gabriela i Tea. Kod Hakije u Konjic stižu Ines, Marijana i Nikolina , a kod Valtera Bahra, Sandra i Zorica. Dušan će ugostiti Goranu, Sandru i Tajanu, a Miro Irenu, Marijanu i Tatjanu.

