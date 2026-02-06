Halle Berry (59) se zaručila! Ići će pred oltar po četvrti put...

Nakon tri braka i godina medijskih napisa o njezinom turbulentnom ljubavnom životu, Oscarom nagrađena glumica Halle Berry (59) ponovno je pronašla sreću. U nedavnom gostovanju u popularnom showu Jimmyja Fallona, potvrdila je ono o čemu se dugo nagađalo – zaručena je za svog partnera, glazbenika i dobitnika Grammyja, Van Hunta. Time je stala na kraj medijskim špekulacijama koje su je pratile mjesecima i otkrila da je, unatoč svemu, i dalje spremna vjerovati u ljubav.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Ova vijest dolazi nakon što je glumica u jednom ranijem intervjuu izjavila da ponudu za brak, koju je dobila još prošlog ljeta, nije službeno prihvatila, navodeći kako joj brak kao institucija više nije potreban za ispunjen i smislen odnos. Njezina neodlučnost potaknula je lavinu medijskih napisa, no čini se da je ljubav ipak prevagnula.

Gostujući u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Halle Berry odlučila je jednom zauvijek razjasniti svoj status. Vidno raspoložena, osvrnula se na proturječne informacije koje su kružile u javnosti.

​- Postoji neka zabuna da me pitao da se udam za njega, a ja sam rekla ne. Ne, to nije slučaj. Nisam rekla ne. Samo još nemamo određen datum vjenčanja - izjavila je glumica uz osmijeh.

Foto: Mario Anzuoni

Nakon kratke stanke, potvrdila je ono što su svi čekali čuti, pokazujući pritom impresivan zaručnički prsten koji je krasio njezinu ruku.

​- Ali naravno da sam rekla da ću se udati za njega! Stavio mi je mali prsten na ruku - dodala je, ironično komentirajući veličinu unikatnog prstena s velikim središnjim dijamantom na širokoj zlatnoj podlozi.

Glumica se referirala na svoj intervju za magazin The Cut, u kojem je otkrila da ju je Van Hunt (55) zaprosio još u lipnju prošle godine, ali da tada "nije rekla da". Čak je dodala kako bi na brak pristala samo iz "zdravstvenih razloga", aludirajući na praktične prednosti koje donosi status zakonskog supružnika u kriznim situacijama. Njezina nova izjava sada potvrđuje da se predomislila iz srca, a ne iz pragmatičnosti.

Priča Halle Berry i Van Hunta započela je na neobičan način, u jeku pandemije koronavirusa u travnju 2020. godine. Upoznao ih je Huntov brat, nakon čega je uslijedilo razdoblje od četiri mjeseca u kojem su komunicirali isključivo putem poruka i telefonskih poziva. Tek nakon tog dugog perioda upoznavanja na daljinu, odlučili su se za prvi susret uživo, a ostalo je, kako se čini, povijest.

Foto: Jack Taylor

Glumica je u više navrata istaknula koliko joj je ovaj odnos promijenio život, pogotovo nakon niza ljubavnih razočaranja koja su godinama punila medijske stupce. Prije nego što je upoznala Hunta, provela je, kako je sama rekla, četiri godine u celibatu, posvećujući se sebi i svojoj djeci kako bi iscijelila rane iz prošlosti i prekinula obrasce koji su je vodili u neuspješne veze.

Halle Berry iza sebe ima tri braka. Prvi put se udala za bejzbolaša Davida Justicea, a brak je potrajao od 1993. do 1997. godine. Drugi suprug bio joj je pjevač Eric Benét, s kojim je u braku bila od 2001. do 2005. godine. Njezin treći brak bio je s francuskim glumcem Olivierom Martinezom, s kojim ima dvanaestogodišnjeg sina Macea. Taj je brak trajao tri godine, a nakon razvoda glumica je, prema sudskim dokumentima, pristala plaćati 8000 američkih dolara mjesečne alimentacije. Iz petogodišnje veze s manekenom Gabrielom Aubryjem ima kćer Nahlu, koja će uskoro napuniti osamnaest godina.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION