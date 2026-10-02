Glumica tvrdi da su optužbe lažne te da je navikla na obmane bivšeg supruga kojeg je opisala kao 'nepredvidivog, posesivnog i nasilnog'. Ponovno će se na sudu naći 16. listopada. Do tada Olivier Martinez ima primarno skrbništvo
Halle Berry izgubila skrbništvo nad maloljetnim sinom i dobila zabranu prilaska bivšem mužu
Olivier Martinez, bivši suprug Halle Berry, dobio je primarno skrbništvo nad njihovim sinom Maceom nakon što je glumicu optužio da je gušila njihova 12-godišnjeg sina, javlja PageSix. Berry će sina moći viđati dva dana u tjednu i svaki drugi vikend. Izuzev privremenog gubitka skrbništva, Berry je dobila zabranu prilaska Martinezu na manje od 90 metara.
Francuski glumac Berry je optužio da je Berry 26. rujna skočila na njihova 12-godišnjeg sina, obuhvatila ga rukama oko vrata i počela ga gušiti. Tvrdi kako je svađa počela nakon što je glumica Maceu rekla da izgleda 'glupo' i da je 'pravi idiot' jer se igrao s naočalama za virtualnu stvarnost.
- Situacija je eskalirala i podnositeljica zahtjeva skočila je na našeg sina te se počela fizički obračunavati s njim. Zgrabila je Macea za vrat i počela ga daviti, vičući: ‘Tko je sada dominantan?! Tko je dominantan?!', tvrdi Martinez i dodaje kako ga je uspaničeni dječak nakon incidenta nazvao i zamolio da dođe po njega. Po riječima bivšeg supruga, ovo joj nije bio prvi put da je nasilna prema dječaku.
- Tijekom posljednjih godinu i pol gospođa Berry hrvajući je obarala Macea na pod i prisiljavala ga da se preda, stoji u sudskim dokumentima, kao i da je Berry sinu prouzročila psihičku i emocionalnu bol izjavama s rasnim konotacijama. Zbog nesuglasica oko uzdržavanja djeteta, navodno je sinu rekla da je njegov otac 'bijela kučka koja pokušava opljačkati crnkinju'.
- Gospođa Berry potom je pitala našeg sina: ‘Kako se osjećaš zbog toga kao crnac?’, tvrdi Martinez. Berry je preko svoje odvjetnice odbacila Martinezove optužbe. Odvjetnica je njegov podnesak nazvala 'potpuno neutemeljenim i namjerno obmanjujućim'.
- Postoje brojni dokazi, uključujući i više sudskih odluka, koji pokazuju da je Olivier Martinez opetovano kršio sudske naloge i ometao nužne terapijske i obrazovne intervencije na štetu maloljetnog sina kojeg ima s Halle Berry, zbog čega je već snosio pravne posljedice, rekla je glumičina odvjetnica Marina Beck za PageSix i dodala kako Martinez ima dokumentiranu povijest 'nepredvidivog, posesivnog i nasilničkog ponašanja'.
Berry i Martinez u braku su bili dvije godine, a razišli su se 2015. Njihov buran razvod, finaliziran je tek osam godina kasnije. Zbog odgoja dječaka se također godinama bore na sudu. Berry ima i kćer Nahlu (18) s bivšim partnerom Gabrielom Aubryjem.
Sljedeće ročište bivših supružnika zakazano je za 16. listopada.
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