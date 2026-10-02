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GUŠILA SINA?

Halle Berry izgubila skrbništvo nad maloljetnim sinom i dobila zabranu prilaska bivšem mužu

Piše Magdalena Mucić,
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Halle Berry izgubila skrbništvo nad maloljetnim sinom i dobila zabranu prilaska bivšem mužu
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Foto: pixsell/ilsutracija
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Glumica tvrdi da su optužbe lažne te da je navikla na obmane bivšeg supruga kojeg je opisala kao 'nepredvidivog, posesivnog i nasilnog'. Ponovno će se na sudu naći 16. listopada. Do tada Olivier Martinez ima primarno skrbništvo

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Olivier Martinez, bivši suprug Halle Berry, dobio je primarno skrbništvo nad njihovim sinom Maceom nakon što je glumicu optužio da je gušila njihova 12-godišnjeg sina, javlja PageSix. Berry će sina moći viđati dva dana u tjednu i svaki drugi vikend. Izuzev privremenog gubitka skrbništva, Berry je dobila zabranu prilaska Martinezu na manje od 90 metara. 

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Francuski glumac Berry je optužio da je Berry 26. rujna skočila na njihova 12-godišnjeg sina, obuhvatila ga rukama oko vrata i počela ga gušiti. Tvrdi kako je svađa počela nakon što je glumica Maceu rekla da izgleda 'glupo' i da je 'pravi idiot' jer se igrao s naočalama za virtualnu stvarnost. 

- Situacija je eskalirala i podnositeljica zahtjeva skočila je na našeg sina te se počela fizički obračunavati s njim. Zgrabila je Macea za vrat i počela ga daviti, vičući: ‘Tko je sada dominantan?! Tko je dominantan?!', tvrdi Martinez i dodaje kako ga je uspaničeni dječak nakon incidenta nazvao i zamolio da dođe po njega. Po riječima bivšeg supruga, ovo joj nije bio prvi put da je nasilna prema dječaku. 

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- Tijekom posljednjih godinu i pol gospođa Berry hrvajući je obarala Macea na pod i prisiljavala ga da se preda, stoji u sudskim dokumentima, kao i da je Berry sinu prouzročila psihičku i emocionalnu bol izjavama s rasnim konotacijama. Zbog nesuglasica oko uzdržavanja djeteta, navodno je sinu rekla da je njegov otac 'bijela kučka koja pokušava opljačkati crnkinju'. 

- Gospođa Berry potom je pitala našeg sina: ‘Kako se osjećaš zbog toga kao crnac?’, tvrdi Martinez. Berry je preko svoje odvjetnice odbacila Martinezove optužbe. Odvjetnica je njegov podnesak nazvala 'potpuno neutemeljenim i namjerno obmanjujućim'. 

PIXSEL
PIXSEL | Foto: United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL

- Postoje brojni dokazi, uključujući i više sudskih odluka, koji pokazuju da je Olivier Martinez opetovano kršio sudske naloge i ometao nužne terapijske i obrazovne intervencije na štetu maloljetnog sina kojeg ima s Halle Berry, zbog čega je već snosio pravne posljedice, rekla je glumičina odvjetnica Marina Beck za PageSix i dodala kako Martinez ima dokumentiranu povijest 'nepredvidivog, posesivnog i nasilničkog ponašanja'.

Berry i Martinez u braku su bili dvije godine, a razišli su se 2015. Njihov buran razvod, finaliziran je tek osam godina kasnije. Zbog odgoja dječaka se također godinama bore na sudu. Berry ima i kćer Nahlu (18) s bivšim partnerom Gabrielom Aubryjem.

Sljedeće ročište bivših supružnika zakazano je za 16. listopada.

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