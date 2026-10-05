Halle Berry provela vikend sa sinom Maceom, nakon optužbi bivšeg da je napala dječaka

Glumica Halle Berry (60) provela je vikend sa svojim sinom Maceom (12) u jeku novih pravnih bitaka. Njezin bivši suprug Olivier Martinez nedavno je ishodio privremenu zabranu prilaska, no sudac je odbio njegov zahtjev da joj se potpuno zabrani kontakt s djetetom.

Glumica je u nedjelju posjetila zabavni park Sky Zone u Los Angelesu u pratnji sina i zaručnika Van Hunta. Prema navodima očevidaca za magazin People, obitelj se uglavnom držala podalje od ostalih posjetitelja, a dječak je igrao mali nogomet u zatvorenom prostoru dok su ga oni promatrali.

Očevidac je opisao glumičinu energiju kao prilično suzdržanu, dodajući da je odbila fotografiranje s jednim obožavateljem.

Foto: Jack Taylor

​- U jednom trenutku obožavatelj je tražio selfie, ali ga je lijepo odbila, rekavši da je s djetetom - podijelio je izvor.

Ovaj izlazak dogodio se usred tenzija, nakon što je glumica dobila privremenu zabranu prilaska. Martinez u sudskim dokumentima tvrdi da mu se sin javio krajem rujna i rekao da ga je majka fizički napala i davila.

Zbog tih je navoda zatražio isključivo skrbništvo nad dječakom. Ipak, sudac je odlučio da glumica i dalje smije viđati sina, ali je njezino vrijeme za posjete trenutačno ograničeno na dnevne sate, uglavnom ponedjeljkom, utorkom te vikendom.

Njezina odvjetnica Marina Beck oštro je odbacila sve navode, nazivajući ih "potpuno neosnovanima i namjerno obmanjujućima" u svojoj pisanoj izjavi. Glumica je u kolovozu ove godine i sama zatražila isključivo skrbništvo.

Foto: pixsell/ilsutracija

Iduće saslušanje je zakazano za sredinu listopada. Odvjetnik za obiteljsko pravo Christopher C. Melcher naglasio je da privremena zabrana nije konačna presuda, već služi samo kao faza 'hlađenja' dok sud ne utvrdi sve činjenice.

Inače, bivši par vjenčao se prije trinaest godina, a razvod su finalizirali tek nedavno, nakon dugih osam godina razvlačenja po sudovima. Prema tom dogovoru o razvodu, glumica je pristala bivšem suprugu plaćati 8.000 dolara mjesečno za alimentaciju.

*uz korištenje AI-ja