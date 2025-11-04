Obavijesti

DRAMA U BOSTONU

Halsey šokirala fanove: Javila se iz bolnice nakon koncerta

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mario Anzuoni

Pjevačica je otkrila kako je na hitnoj bila sve do jutarnjih sati. Iako nije odgonetnula točan razlog, sada je sve u redu te je spremna za koncert

Iam Halsey  šokirala je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Pjevačica je na svojem Instagram storyju podijelila fotografiju na kojoj se vidi da se trenutno nalazi u bolnici. Naime, Halsey je ondje bila hospitalizirana odmah nakon nedjeljnog koncerta u Bostonu, gdje je nastupila u sklopu svoje turneje 'Back to Badlands'. 

- Boston, bit ću iskrena s vama, nakon sinoćnjeg koncerta bila sam na hitnoj do 6 jutros - započela je Iam.

Foto: Instagram

Dodala je i da je prošla manju medicinsku intervenciju, no točan razlog nije otkrila, ali već je spremna za sljedeći koncert zakazan u MSM Music Hallu u Fenwayu.

- Sada sam potpuno dobro i spremna sam večeras razvaliti! Ali ako se budem štedjela, to je razlog! - napomenula je pjevačica. 

- Idemo razvaliti večeras - zaključila je Halsey. 

Podsjetimo, ranije je Halsey progovorila  i svojoj borbi s rijetkim limfoproliferativnim poremećajem T-stanica, a za kojeg je saznala 2024. godine, kada joj je dijagnosticiran u lupus. 

'Americana' special screening in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

