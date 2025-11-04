Halsey šokirala fanove: Javila se iz bolnice nakon koncerta

Iam Halsey šokirala je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Pjevačica je na svojem Instagram storyju podijelila fotografiju na kojoj se vidi da se trenutno nalazi u bolnici. Naime, Halsey je ondje bila hospitalizirana odmah nakon nedjeljnog koncerta u Bostonu, gdje je nastupila u sklopu svoje turneje 'Back to Badlands'.

- Boston, bit ću iskrena s vama, nakon sinoćnjeg koncerta bila sam na hitnoj do 6 jutros - započela je Iam.

Foto: Instagram

Dodala je i da je prošla manju medicinsku intervenciju, no točan razlog nije otkrila, ali već je spremna za sljedeći koncert zakazan u MSM Music Hallu u Fenwayu.

- Sada sam potpuno dobro i spremna sam večeras razvaliti! Ali ako se budem štedjela, to je razlog! - napomenula je pjevačica.

- Idemo razvaliti večeras - zaključila je Halsey.

Podsjetimo, ranije je Halsey progovorila i svojoj borbi s rijetkim limfoproliferativnim poremećajem T-stanica, a za kojeg je saznala 2024. godine, kada joj je dijagnosticiran u lupus.

Foto: Mario Anzuoni