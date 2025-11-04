Pjevačica je otkrila kako je na hitnoj bila sve do jutarnjih sati. Iako nije odgonetnula točan razlog, sada je sve u redu te je spremna za koncert
Halsey šokirala fanove: Javila se iz bolnice nakon koncerta
Iam Halsey šokirala je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Pjevačica je na svojem Instagram storyju podijelila fotografiju na kojoj se vidi da se trenutno nalazi u bolnici. Naime, Halsey je ondje bila hospitalizirana odmah nakon nedjeljnog koncerta u Bostonu, gdje je nastupila u sklopu svoje turneje 'Back to Badlands'.
- Boston, bit ću iskrena s vama, nakon sinoćnjeg koncerta bila sam na hitnoj do 6 jutros - započela je Iam.
Dodala je i da je prošla manju medicinsku intervenciju, no točan razlog nije otkrila, ali već je spremna za sljedeći koncert zakazan u MSM Music Hallu u Fenwayu.
- Sada sam potpuno dobro i spremna sam večeras razvaliti! Ali ako se budem štedjela, to je razlog! - napomenula je pjevačica.
- Idemo razvaliti večeras - zaključila je Halsey.
Podsjetimo, ranije je Halsey progovorila i svojoj borbi s rijetkim limfoproliferativnim poremećajem T-stanica, a za kojeg je saznala 2024. godine, kada joj je dijagnosticiran u lupus.
