Hamed Bangoura posvetio emotivnu objavu kćeri Hayi : 'Ti i ja imamo neku posebnu vibru'

Zahvalan sam na svakom danu koji me je vodio do ovog trenutka kada i moja najmlađa puni 18 godina. Draga moja Haya Bangoura, kćeri moja, ljubavi moja najmlađa, napisao je u objavi nekadašnji televizijski voditelj i urednik Hamed Bangoura.

- Iako danas postaješ punoljetna i iako je to velika stvar, ti i ja znamo da to ne znači da si postala ptica i da ćeš sada, draga moja, odjednom odletjeti iz svog gnijezda. Ti si još uvijek moja beba malena i tako sve do jednoga dana kada mene ne bude. Tek tada ćeš ti biti žena, nadam se majka i nekome kraljica, a ja ću mirno spavati i negdje s neba bdjeti nad tobom, baš kao što sam od prvoga dana pa sve do danas tu kraj tebe i za tebe - započeo je svoju posvetu.

- Jednom si mi napisala: 'Sve je dobro dok si tu!' Hvala ti na tome, jer to me je učinilo jačim i odlučnijim da sve teške stvari prođem i budem tu za tebe i na ovaj tvoj poseban dan. Ne moram ti posebno pisati niti govoriti koliko te volim i koliko si važna u mom životu. Jednako kao i sve tvoje sestre, ali opet nekako drugačije, jer ti i ja imamo onu neku posebnu vibru - nastavio je, a uz emotivnu poruku objavio je fotografiju kćeri i rođendanske torte.

- Dovoljno je da se pogledamo i da ti znaš da sam ljut kad ne pospremiš suđe, ne ispeglaš veš, kada me rastužiš i još puno toga, ali i da znaš kada sam ponosan na tebe, kada sam sretan zbog tebe i kada te volim do neba i nazad bespogovorno i s puno emocija - napisao je Bangoura.

- E, a te emocije su nešto što nas dvoje posebno veže. Ti i ja imamo emociju, empatiju za druge ljude i posebnu moć da vežemo ljude na sebe. I dobre, ali upravo zbog te emocije i empatije i one zločeste. Zato ti želim da stekneš alate kako bi mogla dobro procijeniti ljude koji te okružuju, da ne gubiš vrijeme na one koji te ne zaslužuju, a posebno na one koji te rastužuju - dodao je.

Na kraju je poručio da želi da bude sretna i zdrava i da voli nekoga tko ju zaista zaslužuje te da se obogati, ne samo financijski već i duhovno, jer je to ipak ono najvažnije.

Hamed i supruga Kristina osim Haye imaju još i kćer Zaru, a Hamed iz prijašnje veze ima kćer Nensi.

