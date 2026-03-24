Glasine o njihovoj vezi pojavile su se početkom godine, a zatim su bili zajedno i na Super Bowlu. Navodno su sada otišli zajedno u Japan na odmor
Hamilton i Kim Kardashian na putovanju zajedno: S njenom djecom i sestrom otišli u Japan
Čini se da se romansa između Kim Kardashian (45) i Lewisa Hamiltona (41) sve više razvija, s obzirom na to da je par navodno na zajedničkom putovanju u Tokiju s troje njezine djece. Slavna reality zvijezda i vozač Formule 1 iskoristili su proljetne praznike za bijeg u Japan. Kako navode strani mediji, na putovanju s njezino troje djece i sestrom Khloe te njenom djecom.
Iako ni Kardashian ni Hamilton nisu službeno potvrdili vezu, izvor blizak paru izjavio je za People da se radi o nečemu ozbiljnom.
- Riječ je o nečemu više od povremene veze. Potrebno je mnogo da se zaokupi Kimina pažnja, a on ju je definitivno zaintrigirao - poručio je, dok je drugi izvor istaknuo da se Hamilton sviđa njezinoj obitelji.
- On je opušten tip sa sjajnom energijom. Njezinoj se obitelji sviđa i Kim je jako zagrijana za njega. Oboje su zauzeti karijerama, ali viđaju se što je češće moguće - istaknuo je.
Glasine o vezi para prvi put su se pojavile krajem siječnja, kada su viđeni zajedno u jednom hotelu u Engleskoj. Nakon toga, zajedno su prisustvovali Super Bowlu u Santa Clari, a podijelili su i slične fotografije zalaska sunca s jezera Powell u Arizoni, što je mnoge navelo na zaključak da su bili na tajnom odmoru. Unatoč sve većem interesu javnosti, Hamilton je nedavno novinarima kratko poručio: "To je moj privatni život, ne govorim o tome."
Kim Kardashian iza sebe ima brak s reperom Kanyeom Westom, s kojim ima četvero djece, a koji je navodno "ludo ljubomoran" zbog njezine nove romanse.
Lewis Hamilton je pak najpoznatiji po dugogodišnjoj vezi s pjevačicom Nicole Scherzinger, koja je trajala s prekidima od 2007. do 2015. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+