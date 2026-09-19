Hana Huljić predstavila novi spot: Pozirala je u prozirnom bodiju, pohvalio ju i muž Grašo

Hana Huljić Grašo (35) predstavila je svoju novu pjesmu 'Board Game' koja, kako piše, izlazi 25. rujna. Objavila je i nekoliko fotografija iz spota na društvenim mrežama. Na njima pozira u bijelom izdanju, a cijela atmosfera izgleda pomalo misteriozno.

Na jednoj fotki pozira i s bijelom maskom, dok na drugoj sjedi na podu u zelenom prozirnom bodiju, a ispod se nazire njen grudnjak. Jedna joj je noga, čini se i vezana.

Foto: Instagram

Još je jedan prizor privukao pažnju, a to je onaj u kojem se Hana pojavljuje prekrivena krvlju.

Ove misteriozne fotografije su, prema svemu sudeći, 'teaser' za novi Hanin spot. Glazbenica ga je najavila na Instagramu, a podršku joj je u komentarima poslao i njen suprug, Petar Grašo (50).

- Samo naprijed - napisao je.

Foto: Instagram

U braku su od veljače 2022. godine, a zajedno imaju kći Albu (4) i sina Tonija (1). Svojedobno je otkrila da, iako imaju mnogo obaveza oko djece, nastoje uvijek pronaći vremena za sebe.

- Uvijek volimo održavati tu neku našu malu romantiku i naša mala kratka putovanja od dan-dva, tako da zapravo i tijekom tjedna i tijekom mjeseca nije lako da si konstantno premoren i da nemaš vremena jedno za drugo nego uvijek nađemo vrijeme jedno za drugo, jer onda i život nekako lakše teče i svi ti teški poslovi lakše funkcioniraju - ispričala je svojedobno.