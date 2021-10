Kći Tončija Huljića (59), Hana Huljić (31), ovih dana našla se u fokusu javnosti zbog ljubavne veze s Petrom Grašom (45), a prije osam godina medijske stupce je punio tada 21-godišnji Ivan Huljić sa 11 godina starijom pjevačicom Jelenom Rozgom.

Ivan je navodno u to vrijeme bio čest gost u njezinom stanu na splitskim Brdima. Stalno su 'visili' skupa, a vozio ju je i okolo autom ili bi se vozila taksijem, ispričali su nam tada susjedi. Rozga naime, pisalo se, nije položila vozački ispit.

Navodno su bili nerazdvojni. Huljićev sin znao je šetati njenog psa Ringa jutrom dok bi ona spavala, rekla je jedna susjeda.

No, čini se kako se to nije svidjelo Tončiju koji je tad savjetovao Jelenu da više ne istupa u medije, odnosno da će njene „pjesme pronaći put do publike“.

Jelena i Ivan poznaju se od 1996. kada je ona još bila pjevačica Magazina, a Rozga je često u intervjuima govorila kako je njen dečko Splićanin, da se poznaju dugo i da jako voli mlađe dečke.

Podsjetimo, Grašina bivša partnerica Danijela Martinović je također pjevala u Magazinu, a Hana je kao trogodišnjakinja imala ulogu u njezinom videospotu za pjesmu 'Došlo vrijeme'.