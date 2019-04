Hana: Nisam osjetila Goranovu podršku, sva sam se pogubila...

Nakon što već iza sebe imaju show 'Gospodin Savršeni' gdje se Hana Rodić (21) borila za srce Gorana Jureneca (39), sad se natječu u 'Superparu'.Goran smatra kako je to bio izazov u kojemu su željeli steći zajedničko iskustvo i prikazati se u drugačijem svjetlu, prenosi Story. Ipak, Hana se nije najbolje snašla u svom drugom realityju.

- Nisam bila psihički pripremljena. Gledala sam koncept showa kroz ružičaste naočale. Rekao mi je Goran da to neće biti tako bajno kako sam si ja to zamislila. Malo sam se razočarala. Mislila sam da će se sve svesti na to da shvatimo koliko se poznajemo i da ćemo stalno biti zajedno. Željela sam da javnost upozna Gorana u kojeg sam se ja zaljubila, da uvide da nije onaj uštogljeni lik kakav je možda ispao u 'Gospodinu Savršenom' - rekla je Hana. U 'Superparu' doista su izašli na vidjelo, tvrdi Hana, njegova opuštenost, neposrednost, humor i strpljivost.

- Željela sam da vide da smo normalan par i da smo željni izazova i zezancije, iako nisam pretpostavila da će uključivati zahtjevne igre i zakulisne spletke koje su nas dočekale - dodala je.

U 'Superparu' Hana i Goran su mnogo toga naučili. Shvatili su da trebaju više slušati jedno drugo te su iz showa izašli puno sretniji i pažljiviji jedno prema drugome.

- Za razliku od ostalih parova, koji imaju godine i godine zajedničkog staža, Hana i ja smo zajedno tek pola godine. Zato je i bio veći izazov ući u taj terarij s ostalim parovima. Ako ne gledamo jedno na drugo, ako ne čuvamo jedno drugo, ostali ukućani će nas razdrapati, što se i događalo... Najvažnija lekcija je da se par treba držati zajedno neovisno o tome koliko su okolnosti teške jer ako je srž među nama jaka, nitko i ništa ne može nam učiniti išta nažao - ispričao je Goran.

Čim su ušli u 'Superpar' dobili su etiketu celebrity para i nisu, tvrdi Goran, bili ravnopravni s ostalima. Hana se s time teško nosila, pogotovo kada su ju smjestili u kamp kućicu.

- Za neke stvari sam zrela, a za neke još zelena. Iznenađenje mi je bila spoznaja da je Goran psihički puno jači od mene. Kad su nas nepoznati ljudi nakon 'Gospodina Savršenog' zasipali hejterskim komentarima na društvenim mrežama, mene je to nasmijavalo, a Goran se upleo u lamentiranje s njima. Tek kad smo ušli u 'Superpar' uvidjela sam da je snažniji od mene i da se bolje nosi sa životnim situacijama. Što god da kažem u kući, oni će dešifrirati moje rečenice onako kako nisu izgovorene. Nisam osjećala da imaju želju upoznati mene, a osudili su me i to me zaboljelo. Zato sam se distancirala i fokusirala samo na nas. Goran je, s druge strane, brzo srušio predrasude o sebi među ukućanima i družio se s njima. Ja sam to doživjela pogrešno, osjećala sam da me zapostavlja i to je bio povod za deprimiranje - rekla je Hana.

Za pravi 'Superpar' Hana i Goran su se jednoglasno složili.

- Jedini par kojemu u svakom pogledu pristaje titula superpara su Bada i Toca. I ja težim takvom odnosu koji će preživjeti do zrelih godina. Nakon cijelog života njihova ljubav, poštovanje i odnos jedno prema drugom vrijedni su divljenja - rekli su.

Ipak, Hana se osjećala izgubljenom u showu i nije joj 'sjeo' kao prvi.

- U izolaciji je moj senzibilitet bio pojačan pa sam se pogubila. Osjetila sam da nemam ni njegovu podršku, da sam kao janje bačeno među lavove. Goran je sve bolje odigrao. Možda je ponekad previše kritičan i živčan, ali dobro to prikriva, a ja emocije ne mogu prikriti. Posebno me naživcirao kad je uložio mnogo novca na igru s kukcima, a znao je za moju fobiju. Nisam toliko plakala zbog kukaca koliko zbog činjenice da Goran nema razumijevanja da ja to ne mogu - objasnila je Hana.

Kada su se Gospodin Savršeni i Hana spojili, svima je za oko zapela njihova razlika u godinama. Međutim, to njima ne smeta.

- Sve se više pokazuje kao prednost. Možda bih s vršnjakom teže rasla jer bismo imali slična životna iskustva. Ovako ja njega pomlađujem u nekim pogledima, a on meni pomaže da lakše i brže sazrijevam - kaže Hana.

Nakon svih uspona i padova, pogotovo u 'Superparu', Goran o Hani nije promijenio mišljenje.

- Svaka poteškoća nas gradi i učvršćuje. Puno više je cijenim, a priznajem da i ljubav prema Hani raste. Hana je zgodna, ali nisam se zato zaljubio u nju. Ima čisto i naivno srce, što drugi lako mogu iskoristiti i zato je važno da nauči i sama sebe štititi u životu - rekao je Goran, a Hana dodala kako su zaljubljenost prešli i da ona osjeća ljubav.

Hanin porok su cigarete, a Goranov slatkiši. Otkako je s Goranom, Hana je ipak smanjila ovisnost i puši manje nego što je prije.

- Samo od njezinih cigareta smo uštedjeli za put na Tajland - našalio se Goran.

Dok Goran pokreće svoju internetsku stranicu, Hana radi kao voditeljica marketinga u noćnom klubu.

- Ne kao hostesa, što neki sugeriraju. Imam kanal ja YouTubeu, htjela bih se razvijati na televiziji kao voditeljica ili glumica. Dobila sam ponudu, ali vidjet ćemo hoće li se realizirati - rekla je.