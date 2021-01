Reality zvijezda Hana Rodić (23) sudjelovala je u prvoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', gdje je upoznala Gorana Jureneca (40) s kojim je i danas u vezi. Žive u Berlinu, a Hana je nakon što se s ostalim djevojkama u showu borila da osvoji Gorana, postala i influencerica. Nedavno je rekla kako je o sebi čula puno tračeva, a sada se osvrnula i na svoje bivše suparnice u showu.

- Možda bi mi se htjele javiti, ali pola njih sam blokirala pa me moraju 'stalkati' preko lažnih profila. Neke od njih znaju više o meni nego ja sama - napisala je Rodić na Instagramu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić na 'Poligrafu'

Na društvenim mrežama često komunicira sa svojim pratiteljima, koji joj postavljaju pitanja. Hana se ne ustručava odgovoriti ni na jedno od njih. Sada ju je jedan od pratitelja pitao je li istina kako je romske nacionalnosti. Rodić je odgovorila kako je to laž, a dalje nije komentirala.

No najčešće je ipak pitanje o njezinoj vezi s Goranom. Hana sa svojim odabranikom rijetko objavljuje zajedničke fotografije na društvenim mrežama, zbog čega su mnogi posumnjali kako su prekinuli.

Nedavno je objasnila kako to nije istina i da društvene mreže ne bi trebale biti mjerilo ničije veze. Smatra kako ne treba sve objavljivati te poručila pratiteljima neka se opuste.

I dok su oni u sretnoj vezi, Hani su se počela postavljati pitanja o njihovoj budućnosti. Zbog toga ju je jedan od pratitelja pitao je li istina kako ne želi djecu. Rodić je rekla kako nije, a između ostaloga, već je smislila i imena.

Hana i Goran u početku su bili na meti kritika zbog razlike u godinama, no tvrde kako se odlično slažu i da im to nije nikakva prepreka. Otkako su u vezi, Hana je promijenila izgled. Nekoliko puta je farbala kosu, napravila nekoliko prepravaka, a uz to, priznala je kako je smršavjela.

- Za vrijeme 'Gospodina Savršenog' imala sam 65 kilograma. To je bila najdeblja faza mojeg života. Hajmo to zaboraviti - rekla je Hana.