Reality zvijezda dosad je povećala grudi i usne. Kako bi održala izgled, a kompliment su joj usporedbe s Megan Fox, Hana Rodić (23) opet je bila na injekcijama hijaluronskih filera kojima je “popravljala” konture lica.

POGLEDAJTE VIDEO O HANI:

Video sa zahvata objavila je potpuno transparentno na svojoj društvenoj mreži. Cijena filera je oko 2500 kuna, a potrebno ih je ponavljati svakih šest mjeseci.

Pojasnila je nakon zahvata kako joj usnice sada izgledaju jako veliko, no da će se kroz nekoliko dana smanjiti i doći točno do one veličine koju je tražila.

U posljednje vrijeme Hana s tisućama svojih pratitelja na Instagramu dijeli gotovo sve i pred njima nema nikakvih tajni, pa ne čudi da je i ovaj popularni zahvat dokumentirala i spremno odgovarala na sva pitanja.