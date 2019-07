Hana oduševila pratitelje: Nisi pretjerala, lijepi su ti baloni...

Sudionica realityja Hana Rodić (21) nedavno se vratila u Zagreb nakon što je nekoliko dana provela u Turskoj.

Tamo je obavila estetsku korekciju povećanja grudi. Svojim novim izgledom ponosno se hvali na društvenim mrežama i iščekuje komplimente mnogih obožavatelja.

Foto: Instagram

Tako su pratitelji na društvenoj mreži zaključili da Hani bolje stoji haljina otkad ima nove grudi.

- Ne volim vidjeti kada djevojka kao što si ti, koja je prirodno lijepa, ode pod nož, no svejedno na kraju izgledaš bombastično. I bolje je što nisi pretjerivala s veličinom. Liječnici su to tako lijepo odradili. Baš su ti lijepi baloni - napisao je Zagrepčanki jedan od fanova.

Foto: Instagram

Uz mnoge pohvale koje Rodić dobiva na dnevnoj bazi, mnogi joj zamjeraju što se ipak ne drži 'pravila' koje liječnici preporučuju pacijenticama nakon operacije.

- Trebaš nositi grudnjak, spustit će ti se silikoni - savjetuju joj informirani pratitelji. Hana im je poručila kako je svaka djevojka različita, baš kao i svaka operacija i nastavila po svom.

Foto: Instagram

- To što ste vi nakon operacije morale nositi grudnjak, ne znači da mora i ona. Ovisi od žene do žene, a i do toga kakvi su implantati - 'branile' su je žene.