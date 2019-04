Hana Rodić: 'Bila sam luzer, a u školi su me svi maltretirali...'

Godinama sam se bavila modelingom. Ima crnih strana, ali globalno to je jedno lijepo iskustvo. Ipak, moram priznati da sam se malo udebljala tako da nemam u planu baviti se tim poslom, otkrila je Hana Rodić (22) na svom YouTube kanalu.

Brojni obožavatelji poslali su joj pitanja, a tema je bila 'pretpostavke o meni'. I dok jedni smatraju kako je reality zvijezda povučena i emotivna osoba, drugi pišu kako je odlična glumica koja uživa u novopečenoj slavi.

- Htjela sam izaći iz 'Superpara'. Imala sam dosta posla jer radim i kao influencer i kao vizažist. Nije da se tješim, ali doista smo Goran i ja imali 'hrpu' posla van realityja - otkrila je Rodić i dodala kako se većina ljudi iznenadi kada sazna da rijetko kada nosi šminku u 'privatnom životu'.

Nekoliko obožavatelja optužilo ju je kako radi publiciteta lažira ljubavnu vezu s Goranom Jurenecom (39), ali mlada vizažistica demantirala je glasine pa oštro odgovorila.

- Naša veza nije lažna i doista ne znam zbog čega toliko ljudi postavlja to pitanje. Hajdemo se pomiriti s istinom i zaključiti da nas nitko ne plaća da budemo zajedno. Ovo je Hrvatska, a ne Hollywood - otkrila je 'gospođa savršena' i dodala kako ju živciraju ovakve optužbe.

Sa svojim pratiteljima je podijelila i kako njezini najbliži prijatelji na početku veze nisu dobro prihvatili Gorana, ali i da ne nosi isključivo markiranu odjeću već se vodi politikom: 'Ono što mi se svidi - to kupim'.

Ono što je najviše iznenadilo Hanine obožavatelje je priznanje da je u osnovnoj školi bila najveći 'luzer'. Ipak, stanje se malo popravilo u srednjoj školi, kada je, kako kaže, bila prava buntovnica.

- Bila sam najveći luzer u osnovnoj školi. Ostali učenici me nisu voljeli. Maltretirali su me i bili su jako zločesti. S nikim se više ne čujem, iako mi je dosta njih poslalo poruku nakon što su me vidjeli na televiziji. Odgovorila sam im, ali nisam zaboravila da su mi zagorčali život - rekla je Hana i dodala kako je pretpostavka da je imala puno dečkiju lažna.