Hana Rodić otkrila nam je sve o tajnoj karijeri njenog Gorana: 'Ima ponudu za glavnu ulogu!'

Reality zvijezde Hana Rodić (25) i Goran Jurenec (43) trenutačno uživaju u zajedničkom životu u Berlinu, a osim na privatnom, cvate im i na poslovnom planu.

Ono što se dosad nije znalo jest da se Goran uspješno bacio u glumačke vode, o čemu nam je više otkrila njegova dugogodišnja partnerica Hana.

- Goran se već neko vrijeme bavi glumom, no o tome nije pričao i nije više toliko aktivan na društvenim mrežama. Imao je gostujuće uloge u raznim serijama u Njemačkoj kao npr. 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', sad ima i ponudu za glavnu ulogu u još jednoj popularnoj seriji, no u ovom trenutku ne možemo reći ništa više na tu temu.

Trenutačno je u Berlinu aktualna i Mozartova opera 'Così fan tutte' u kojoj ima jednu od glavnih uloga, a predstava se može pogledati u 'Komische Operi'.

Unatoč brojnim poslovnim prilikama u Njemačkoj, influencerica nam otkriva kako već duže vrijeme razmišljaju o preseljenju iz Berlina, a ona nikada nije skrivala da joj život tamo nije najbolje sjeo, jer su ljudi hladni i rezervirani.

- Želimo otići u neki topliji grad, ali to nema veze s poslom. Dobra stvar digitalnog marketinga jest što možete raditi bilo gdje u svijetu, dokle god imate dobar internet - otkriva nam Hana koja je u posljednje vrijeme još jače prionula na posao na tom području, te se dodatno posvetila svojim društvenim profilima. To su prepoznali i veliki brendovi iz Velike Britanije i SAD-a s kojima je počela surađivati.

- Imam dosta klijenata iz Hrvatske, ali i ostatka svijeta. Među prvima kod nas, ako ne i jedina, sam postala ambasadorica za jedan od najpoznatijih američkih modnih brendova Fashion Nova. Jedan od novijih klijenata mi je i britanski modni div Pretty Little Thing. Njih sam izdvojila jer su najpoznatiji klijenti iz inozemstva, no lista je poduža. Klijenti dolaze do mene preko agencija za digitalni marketing koje me zastupaju izvan Europe. Trudim se razvijati posao na globalnoj razini - otkriva nam Hana.

- Ako ste uspješni u nekom poslu može se živjeti od njega, a digitalni marketing nije drugačiji. Otvorila sam i svoj obrt u Berlinu kako bih mogla raditi, pošto mi je ovdje sada prebivalište. Hana prihvaća sve suradnje koje se uklapaju u njen životni stil, jer ona je lifestyle influencer. Njena područja su tako moda, ljepota i putovanja.

