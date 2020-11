Hana ugledala svoju haljinu na drugoj: Pokrale su me u showu!

Iako se Rodić u srpskom realityju zadržala samo dva tjedna, uspjela je izazvati drame. Međutim, po izlasku je iznijela i svoju stranu priče. Između ostaloga, tvrdi kako su joj natjecateljice krale odjeću

<p>Reality zvijezda <strong>Hana Rodić</strong> (23) najprije je sudjelovala u showu 'Gospodin Savršeni' gdje je zavela <strong>Gorana Jureneca </strong>(40). Iako mu ona nije bilo prvi izbor, kasnije se ipak odlučio za nju. I danas su u vezi i uživaju u ljubavnoj idili. No nije joj bilo dovoljno pojavljivanja na malim ekranima pa je Hana sudjelovala i u srpskom realityju 'Zadruga'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić u 'Parovima'</strong></p><p>Iako je u realityju bila samo dva tjedna, Rodić je uspjela izazvati brojne drame. Između ostaloga, nakon izlaska iz showa, ostale su natjecateljice komentirale kako je Hana škrta. Jedna od njih navodno ju je molila da joj proda šminku, a Rodić joj je za 100 eura (oko 750 kuna) htjela prodati tek nekoliko proizvoda i to u lošem stanju.</p><p>O tome su djevojke raspravljale u kući 'Parova', no Hana je sada otkrila i drugu stranu priče. U 'Instastoryju' je natjecateljicu<strong> Rialdu </strong>optužila kako joj je ukrala haljinu. </p><p>- Rialda, dobro ti stoji moja haljina. Ukrale su mi jako puno stvari, a još da ih nose po kući, to mi je apsolutni hit - napisala je Hana uz fotografiju Rialde s ružičastom haljinom. </p><p>Dodala je kako se iz 'Zadruge' vratila s jednom koferom manje, a priložila je i svoju fotografiju u istoj haljini kao dokaz. </p><p>- Sve zvijezde, nema što! - napisala je Hana i dobila poruke podrške. </p><p>Osim ovakvih okršaja, Hana se suočila s drugim natjecateljima za vrijeme sudjelovanja u realityju kada se saznalo kako je prije nekoliko godina imala kratku aferu s <strong>Franom Pujasom</strong> (22), zbog čega su je napali. No taj period života je iza Hane. Vratila se u Berlin kod Gorana i planiraju daljnji zajednički život. </p><p> </p>