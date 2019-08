Hanin novi plan: 'Ofarbat ću kosu i stavit ću dvije tetovaže'

Hana Rodić (21) odlučila se zabaviti na Instagramu pa je poručila pratiteljima da joj postavljaju pitanja. Nije dugo trebalo da je fanovi 'zatrpaju', a jedno od pitanja glasilo je: 'Planiraš li mijenjati boju kose?'.

Zagrepčanka je brzo odgovorila da ima zakazan termin te da više neće biti crna i da će pofarbati kosu no jedno pitanje u vezi njezine frizure ju je očigledno uzrujalo i zasmetalo.

- Jesi se ikad planirala pofarbati u lude boje (kričavo roza, zelena, ljubičasta, ...)? - pitala ju je jedna pratiteljica no Hana joj je obrusila.

- Curice drage ja sam to nosila prije sedam godina. Budete vidjeli u koju se boju farbam ali ništa u duginim bojama - objasnila je Rodić koja je u lipnju operirala grudi i sad ponosno pokazuje, kako kaže, svoje četvorke.

Nije se dala nagovoriti ni ostalim fanovima da kosu ne farba i da ostane crna.

- Nema šanse...pogledajte ovo čudo - odgovorila je Hana uz fotografiju djevojke sa svijetlo smeđom kosom.

No izgleda kako Hana nakon plastične operacije, koju je napravila u Turskoj, ne staje s promjenom izgleda. Pratiteljima je otkrila kako će njezino tijelo uskoro krasiti nove tetovaže.

- Tetovirat ću citat na nozi 'Keep you eyes on the stars and your feet on the ground' i tetoviram sliku na ruci, ali to ćete saznati tek kad napravim - ostala je tajnovita Rodić.

Reality sudionica i influencerica i njezin dečko, 'Gospodin savršeni', Goran Jurenec (39) planirali su romantično krstarenje Jadranom, no zbog poslovnih planova odlučili su ipak ostati u Zagrebu. U razgovoru za RTL, Hana je otkrila kako će zaljubljeni par provesti ljeto te koju će destinaciju posjetiti za vrijeme odmora.

- Morali smo odgoditi krstarenje, kao što sam već ranije rekla, ali zato Maldivi ili Tajland zvuče kao dobra ideja ako ove godine zakasnimo na putovanje Jadranom - otkriva reality zvijezda. Unatoč tome što se voli šminkati, Hana je otkrila kako se ipak ne šminka za plažu već voli biti opuštena te odlaziti na mjesta na kojima nema puno ljudi.

- Preferiram pješčane plaže sa što manje ljudi. Volim tamo provesti cijeli dan - govori Hana koja nema ništa protiv sunčanja u toplesu.