Crvenim tepihom prošetala se u dugom bijelom ogrtaču nalik kaftanu, ispod kojeg je nosila crni sako s prozirnim detaljima od tila te široke bijele hlače. No najviše pogleda privukla je upravo poleđina ogrtača
Hanka Paldum na Sarajevo Film Festivalu nosila kreaciju koja nosi jednu snažnu poruku...
Hanka Paldum (70) pojavila se na crvenom tepihu četvrte večeri 32.Sarajevo Film Festivala, a za tu je prigodu odabrala izdanje koje nije privlačilo pažnju samo modnim detaljima. Legendarna pjevačica svojim je stylingom poslala i poruku podrške Palestini.
Crvenim tepihom prošetala se u dugom, lepršavom bijelom ogrtaču nalik kaftanu, ispod kojeg je nosila crni sako s prozirnim detaljima od tila oko vrata te široke bijele hlače. No najviše pogleda privukla je upravo poleđina ogrtača.
Na leđima je bila iscrtana karta Palestine, a njezina unutrašnjost bila je ispunjena prepoznatljivim crno-bijelim uzorkom tradicionalne palestinske kefije. Tako je Hanka svoj dolazak na crveni tepih iskoristila i kako bi kroz modu prenijela političku i humanitarnu poruku.
Pjevačica je izdanje dodatno upotpunila upečatljivim modnim dodacima. Na glavi je nosila crnu kapu, dok je od nakita odabrala masivnu srebrnu ogrlicu i prsten. U ruci je nosila bijelu torbicu ukrašenu resama, a kombinaciju je završila klasičnim crnim cipelama s visokom potpeticom.
Dugu plavu kosu ostavila je raspuštenu, dok je izraženija večernja šminka dodatno naglasila crte lica.
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