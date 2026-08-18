Hanka Paldum na Sarajevo Film Festivalu nosila kreaciju koja nosi jednu snažnu poruku...

Hanka Paldum (70) pojavila se na crvenom tepihu četvrte večeri 32.Sarajevo Film Festivala, a za tu je prigodu odabrala izdanje koje nije privlačilo pažnju samo modnim detaljima. Legendarna pjevačica svojim je stylingom poslala i poruku podrške Palestini.

Crvenim tepihom prošetala se u dugom, lepršavom bijelom ogrtaču nalik kaftanu, ispod kojeg je nosila crni sako s prozirnim detaljima od tila oko vrata te široke bijele hlače. No najviše pogleda privukla je upravo poleđina ogrtača.

Filmske zvijezde i ostali uzvanici prošetali drugim crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na leđima je bila iscrtana karta Palestine, a njezina unutrašnjost bila je ispunjena prepoznatljivim crno-bijelim uzorkom tradicionalne palestinske kefije. Tako je Hanka svoj dolazak na crveni tepih iskoristila i kako bi kroz modu prenijela političku i humanitarnu poruku.

Filmske zvijezde i ostali uzvanici prošetali drugim crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pjevačica je izdanje dodatno upotpunila upečatljivim modnim dodacima. Na glavi je nosila crnu kapu, dok je od nakita odabrala masivnu srebrnu ogrlicu i prsten. U ruci je nosila bijelu torbicu ukrašenu resama, a kombinaciju je završila klasičnim crnim cipelama s visokom potpeticom.

Filmske zvijezde i ostali uzvanici prošetali drugim crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dugu plavu kosu ostavila je raspuštenu, dok je izraženija večernja šminka dodatno naglasila crte lica.