Hanžekov memorijal će se ove godine proširiti i na glavni trg

Ove će godine 72. Hanžekovićev memorijal ispisati povijest. Tri dana vrhunske atletike, od 9. do 11. rujna. Bit će to zahtjevan i televizijski posao jer sve počinje sljedećeg petka, Zagreb City Challenge, kad će se na Trgu bana Josipa Jelačića okupiti "skakačka elita", a slika vrhunskih muških skokova u dalj, skoka s motkom i troskoka za žene obići više od 130 svjetskih zemalja.

- Zagreb će se ovime pridružiti gradovima domaćinima atletskih atrakcija u samom centru grada, poput natjecanja na glavnom kolodvoru u Zürichu, Golden Roof Challengea u Innsbrucku i gradskom središtu Lausanne - poručili su organizatori.

Nakon Zagreb City Challengea 10. rujna je Atletski Kids Day u Parku Maksimir, utrka 3 km kao i Memorijal Ivana Ivančića, atraktivno večernje bacanje kugle na gradskim fontanama. U nedjelju, 11. rujna na redu je tradicionalni atletski miting na Stadionu Mladost. Tih će dana biti i završnica Europskoga vaterpolskog prvenstva u Splitu, no s HRT-a poručuju da su za sve spremni i da su sve posložili.

Atletiku će voditi Stjepan Balog i Danijel Križ.

- Natjecanje na Trgu je novost, ali čak nam je i dobrodošlo da je tako izdvojeno. Bacanje kugle će morati ići u nešto ranijem terminu baš zbog vaterpola, no imamo dovoljno iskustva, veselimo se takvim izazovima - rekao nam je Marko Šapit, urednik Sportskog programa HRT-a.

Imamo i naših jakih aduta i na terenu, prije svega aktualni europski prvaci Sandra Perković i Filip Mihaljević. Za Zagrepčanku je to u kolovozu u Münchenu bilo šesto uzastopno europsko zlato.

- Naravno da uvijek ima rezerve za naš miting i finale Dijamantne lige - najavila je Sandra. Žestoku konkurenciju imat će Mihaljević.

- Cijelu ovu godinu sam neslužbeno najbolji europski bacač kugle, a ovo zlato iz Münchena je to samo potvrdilo. Dosad se to nije događalo i to je kruna moje karijere - rekao je Mihaljević.

