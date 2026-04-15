Hari Rončević i supruga vole se već 47 godina, a pjesmu koju je napisao za nju predstavit će publici na Zagrebačkom festivalu. U intervjuu nam je ispričao brojne detalje iz karijere i privatnoga života.
Hari Rončević i supruga zajedno su 47 godina: 'U novoj pjesmi sam opisao koliko mi ona znači'
Splitski kantautor Hari Rončević, jedno od najprepoznatljivijih imena domaće glazbene scene, uoči nastupa na predstojećem Zagrebačkom festivalu otvorio je dušu o svojoj karijeri, od samih početaka do danas, te otkrio tko je njegova najveća i nepresušna inspiracija. Iako iza sebe ima brojne velike koncerte i nagrade, Rončević ističe da su obitelj i ljubav prema supruzi Nelsi temelj iz kojeg crpi snagu za stvaranje, a upravo je njima posvetio i novu pjesmu koju će predstaviti festivalskoj publici.
