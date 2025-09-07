Harry dolazi u Britaniju, hoće li se napokon pomiriti s kraljem?

Princ Harry dolazi u Veliku Britaniju ovog tjedna i nagađa se da bi mogao posjetiti svog oca, kralja Charlesa III., prvi put nakon otprilike 20 mjeseci, u opreznim koracima prema pomirenju obitelji.

U ponedjeljak, na treću godišnjicu smrti njegove bake, kraljice Elizabete, 40-godišnji Harry će prisustvovati dodjeli nagrada WellChild, godišnjoj dobrotvornoj akciji za teško bolesnu djecu koju dugi niz godina podržava i predstavlja jedan od rijetkih događaja koji ga vraćaju u Britaniju.

Posjet je naveo medije i komentatore kraljevske obitelji na pretpostavku da će to biti prilika 76-godišnjem monarhu i njegovom sinu da se vide i počnu zacjeljivati ​​​​razdor.

„Priča se, sve se više priča, da bi se mogao sastati sa svojim ocem“, rekao je Simon Perry, koji za časopis People izvještava o kraljevskoj obitelji u Londonu.

„Mislim da će se, kad god se princ Harry približi ili relativno približi svom ocu, i budu u istoj zemlji, početi pričati o tome da bi se mogli i spojiti“, rekao je Perry.

Buckinghamska palača poručila je da nikad ne raspravlja o privatnim obiteljskim pitanjima, dok je Harryjev glasnogovornik također odbio to komentirati. Princ, koji je posljednji put vidio svog oca u veljači prošle godine, nedugo nakon što je Buckinghamska palača otkrila da se kralj liječi od raka, otuđen je ne samo od oca, već i od ostatka obitelji Windsor otkako su on i njegova supruga Meghan napustili kraljevske dužnosti 2020. i preselili se u Kaliforniju.

Par je od tada u intervjuima, televizijskim dokumentarcima i autobiografiji "Spare" kritizirao kraljevsko kućanstvo, a Harry je iznio posebno oštre komentare o svom ocu i starijem bratu, nasljedniku princu Williamu. U emotivnom intervjuu u svibnju, nakon što je izgubio pravnu bitku s britanskom vladom o njegovim sigurnosnim aranžmanima, Harry, vojvoda od Sussexa, rekao je BBC-ju da želi pomirenje.

„Naravno da mi neki članovi moje obitelji nikad neće oprostiti što sam napisao knjigu. Naravno da mi nikad neće oprostiti mnogo toga. Ali znate... volio bih pomirenje sa svojom obitelji... nema smisla nastaviti se boriti. A život je dragocjen“, rekao je.

„Ne znam koliko je još vremena preostalo mom ocu. Ne želi razgovarati sa mnom zbog ovih sigurnosnih stvari, ali bilo bi lijepo da se pomirimo“, rekao je Harry.

U srpnju su kraljev šef komunikacija i Harryjevi medijski predstavnici fotografirani na tajnom sastanku u Londonu, što su novine sugerirale kao prve korake prema pomirenju.

„Mislim da je za imidž monarhije važno da se vidi da kralj i njegov mlađi sin razgovaraju“, rekao je Reutersu povjesničar i autor Anthony Seldon.

„Također mislim da je to vrlo važno za obojicu... kralj je kralj, ali on je i ljudsko biće i voljeni otac“, dodaje Seldon.

Ne očekuje se da će Harry vidjeti Williama, a mediji pišu da princ od Walesa još nije spreman zakopati ratnu sjekiru sa svojim bratom.