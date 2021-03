Iako ne razgovaraju već mjesecima, princ William (38) i princ Harry (36) naći će se zajedno na otkrivanju spomenika njihovoj majci, Lady Di 1. srpnja ove godine. Izvor iz kraljevske obitelji otkrio je to za Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Detalji iz 'intervjua godine'

- Napetosti među braćom su nesumnjivo velike, ali oboje shvaćaju kako je važno sve razlike ostaviti po strani zbog ceremonije. Obje strane spremne su zajedno doći na otkrivanje spomenika - ispričala je dobro upućena osoba.

Spomenik njihovoj majci naručili su prinčevi i bit će postavljena na njezin 60. rođendan. Na ceremoniji će osim braće biti i Williamova supruga Kate (39), dok Meghan Markle (39) sigurno neće biti prisutna, a ima i dobar izgovor - rođenje njihova drugog djeteta. Kako su najavili, stiže im djevojčica.

Harry je rekao prijateljima da namjerava doći u London, i bit će to prvi susret braće nakon gotovo 15 mjeseci. Nakon što su Harry i supruga Meghan bili tema broj 1 u svijetu, eksplozivnim intervjuom koji su dali Oprah Winfrey (67) prošlu nedjelju, princ William je u četvrtak prvi put viđen u javnosti.

Sa suprugom Kate obišao je osnovnu školu u Stratfordu nakon povratka djece na nastavu. Bila je to prilika da ga novinari pitaju je li razgovarao s mlađim bratom nakon intervjua i je li njihova obitelj rasistička?

- Ne, nisam razgovarao s Harryjem, naša obitelj u velikoj mjeri nije rasistička - kratko je odgovorio. Već 2018. godine mediji su kalkulirali da su braća pokvarila odnose. Kao razlog se navodila Meghan Markle. Harryja je ljutilo što William nije na prvu bio oduševljen s Meghan i nije pred njom 'prostro crveni tepih'.

Navodno je savjetovao mlađem bratu da ne žuri sa zarukama jer je prvih godina i Williamova veza s Kate bila turbulentna, pa su čak i prekinuli. Već to je naljutilo Harryja, pa se braća nisu pojavljivala zajedno u javnosti iduće dvije godine.

Tad je Harry još uvijek štitio brata i rekao je da je to normalno među braćom - nekad su u boljim, nekad u lošijim odnosima. Što se događalo ispričali su i Meghan i Harry u razgovoru za CBS. Da braća već neko vrijeme ne razgovaraju potvrdio je i Harry prije tjedan dana. Diplomatski je rekao da su si on i William 'dali malo vremena'.

No, Harry je rekao da silno voli Williama jer su prošli kroz mnoge teške faze tijekom djetinjstva i mladosti - od razvoda roditelja, do tragične pogibije majke i da ih je to povezalo zauvijek.

Iako je William rekao da planira razgovarati s bratom nakon šokantnih izjava da su se neki članovi kraljevske obitelji brinuli oko boje kože malenog Archieja (1), ne zna se kad bi se braća mogla ponovno sresti. No, kako piše Insider, sigurno je da će biti zajedno na otkrivanju spomenika njihovoj majci Lady Di 1. srpnja u Kensingtonskoj palači.