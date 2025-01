Harry je još 2019. podnio tužbu protiv britanskog izvođača: Ne želim da Meghan bude žrtva...

Godinama je trajala pravna bitka princa Harryja (40) i britanskog izdavača News Group Newspapers (NGN), novinske grupacije Ruperta Murdocha. Vojvoda od Sussexa tužio je NGN zbog povrede privatnosti i nezakonitog prikupljanja informacija. Nakon što je grupacija priznala nezakonite radnje The Suna, princ Harry se nagodio.

Osim The Suna, NGN je bio izdavač danas već bivšeg lista News of the World, a priznali su i kako su zadirali u privatnost pokojne princeze Diane.

Foto: Toby Melville

- Nude nedvosmislenu ispriku vojvodi od Sussexa za uplitanje u njegov privatni život od 1996. do 2011. godine, uključujući incidente nezakonitih radnji privatnih istražitelja koji su radili za The Sun - rekao je Harryjev odvjetnik David Sherborne.

O brojkama se zasad ni ne nagađa, zna se samo da će odšteta biti osmeroznamenkasta. Sherborne je čitajući izjavu u ime optuženika rekao i kako je NGN 'ponudio ispriku kraljevskoj obitelji zbog hakiranja telefona, nadzora i zlouporabe privatnih informacija od strane novinara i privatnih istražitelja koji su proslijedili publikaciji News Of The World'.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Suđenje je nekoliko puta odgađano, zbog zahtjeva odvjetnika obiju strana, a nakon što je u utorak napokon započelo, očekivalo se da će trajati od osam do deset tjedana. Nagodba je to sve ubrzala, a vjerojatno je tome pridonio i odštetni iznos od osam znamenki. Navodno bi "slomila" i puno jače od princa Harryja. On je tužbu podnio još 2019. godine, razlozi su mu bili valjani.

- Izgubio sam već majku, bojim se da se povijest ne ponovi. Gledam kako mi supruga postaje žrtva istih moćnih snaga - napisao je tad princ Harry na društvenim mrežama kraljevskog para.

Želio je princ zaštititi Meghan Markle (43) od 'progona britanskog žutog tiska'. Dio tužbe odnosio se i na objavljivanje privatnog pisma.

- Izostavljanjem nekih odlomaka izokrenut je smisao rečenica i riječi kako bi se prikrile mnoge laži koje se šire proteklih nekoliko godina - napisali su tad.