<p>Nekadašnja Harryjeva djevojka <strong>Cressida Bonas </strong>(31) okarakterizirala je princa kao oštećenu, neurotičnu osobu, opsjednutu samim sobom u knjizi 'Battle of Brothers' autora <strong>Roberta Laceyja</strong>, prenosi britanski <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12847503/prince-harry-ex-cressida-bonas-damaged/">The Sun</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Britanska javnost očekivano je zainteresirana za nove tajne i pikanterije iz života kraljevske obitelji, a posebice za one vezane uz odnos <strong>Harryja</strong> (35) i <strong>Willama</strong> (38), koji je posljednjih godina vidno narušen. </p><p>U knjizi tako stoji da je u kasnim dvadesetima Harry bio na rubu živčanog sloma te da mu je William tada pomogao i potražio za njega pomoć psihoterapeuta, no da je <strong>Meghan</strong> (39) nepovratno zahladila odnos između braće. </p><p>Njegova posljednja ozbiljnija djevojka prije Markle bila je također svjesna kako Harry treba pomoć.</p><p>Harry i Cressida razišli su se 2014., a ona je tada rekla kako su pažnja koju su im mediji posvećivali i stalna nagađanja o zarukama jednostavno bili previše, no da su ostali u dobrim odnosima. Bonas je bila i na kraljevskom vjenčanju Harryja i Meghan pet godina kasnije. </p>