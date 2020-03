Harry nasjeo na podvalu pa se 'izlajao': Nemam veze s obitelji

Princ Harry (35) se javio na telefon i raspričao o Megxitu, Donaldu Trumpu i svjetskim vođama... Mislio je da ga zove Greta Thunberg (17), aktivistica za zaštitu okoliša. No njega su nazvali ruski pranksteri Vladimir Kuznetsov Vovan (34) i Alexey Stolyarov Lexus te sadržaj razgovora javno objavili, piše The Sun.

Rusi tvrde da su dvaput razgovarali s Harryjem putem fiksne linije u njegovom domu na otoku Vancouveru u Kanadi. Uvjerili su ga da su s druge strane Greta i njezin otac Svante Thunberg (50). Razgovori su se, kako kažu, odvijali na Staru godinu i 22. siječnja.

Jedan od razgovora objavili su u ponedjeljak navečer na YouTubeu i Facebooku, ali razgovor je brzo uklonjen. Po društvenim mrežama kruže isječci razgovora na kojima se čuje glas sličan Harryjevom.

U razgovoru je Harry rekao da Donald Trump ima 'krvi na rukama' zbog svojih stavova o klimatskim promjenama, britanski politički sustav nazvao je slomljenim te je priznao da je on potpuno odvojen od ostatka kraljevske obitelji.

- Možete me zvati kako želite, ali Harry je sasvim u redu - rekao je princ pa nastavio kako je njemu i Meghan Markle (38) bilo teško napustiti Britaniju. Nadodao je u šali kako udaja za princa i ženidba za princezu nije onakva kakva se čini na televiziji.

- To je vjerojatno razgovor za neku drugu priliku, puno je tu slojeva. Ova odluka nije bila laka, ali bila je prava za našu obitelj, prava kako bismo zaštitili našeg sina. Mislim da postoji puno ljudi diljem svijeta koji se mogu poistovjetiti s nama i poštovati nas jer smo obitelj stavili na prvo mjesto - priznao je Harry.

Prankster koji je glumio Gretinog oca pitao ga je misli li da je normalan život gori od kraljevskog, a Harry je uz smijeh rekao da 'misli da je puno bolji'.

- Zaboravljate da sam bio u vojsci deset godina pa sam normalniji nego što moja obitelj želi vjerovati. No to što smo sad u drugačijoj poziciji omogućava nam da kažemo i radimo stvari koje inače ne bismo mogli. A kako su svi ispod 35 ili 36 godina aktivisti, imamo priliku pokušati i napraviti neku promjenu, a da nas ne kritiziraju - rekao je i dodao kako on i Meghan i dalje imaju kraljevske titule.

- Ne vjerujte svemu što čujete, nitko nam nije uzeo titule. Tehnički smo u obitelji, no ako zarađujemo novac odvojeno od obiteljske strukture, logično su tražili da ne koristimo titule kako bismo zarađivali, što nikad i ne bismo napravili - rekao je.

Komentirao je i prijateljstvo strica Andrewa s pedofilom i milijarderom Jeffreyjem Epsteinom.

- Što god je napravio ili nije napravio, nema veze sa mnom i mojom ženom. Mi se fokusiramo na zajednicu i potpuno smo odvojeni od većine moje obitelji - otkrio je.

Harryjev glasnogovornik odbio je komentirati taj telefonski razgovor. Izvori bliski princu kažu da je logično da je s Gretom želio razgovarati o klimatskim promjenama.

Ova dvojica prankstera već su prevarili mnoge poznate, između ostalih, Joaquina Phoenixa, Bernieja Sandersa, Eltona Johna i Borisa Johnsona.