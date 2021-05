Princ Harry (36) gostovao je u podcastu 'Armchair Expert', čiji je voditelj glumac Dax Shepard (46). Otkrio mu je dosad nepoznate detalje iz života pa je tako ispričao da je Meghan susrete dogovarao u supermarketu u Londonu.

- Pretvarali smo se da se ne poznajemo, slali smo poruke jedno drugome. Ljudi su me promatrali, upućivali mi čudne poglede, dolazili do mene da me pozdrave. Na glavi sam imao šiltericu, gledao u pod i pokušavao biti neprimjetan. Nevjerojatno je koliko žvakaćih guma ima na podu, totalni nered - rekao je.

Priznao je kako se godinama osjećao da se ne uklapa u kraljevsku obitelj i često se osjećao bespomoćno.

- To je posao, zar ne? Nabacite osmijeh i gurate dalje. Imao sam 20 i nešto godina kada sam razmišljao da ne želim taj posao, da ne želim biti ovdje. Ne želim raditi to. Pogledajte što je to učinilo mojoj majci. Kako ću se ikada skrasiti i imati obitelj, ako znam da će se to opet dogoditi - rekao je Harry i dodao da je tada imao psihičku krizu jer nije prebolio smrt voljene majke.

Zbog Meghan je potražio pomoć psihoterapeuta jer su ga frustrirala konstantna medijska uplitanja u njegov život. Tada mu je bilo bolje i došao je do spoznaje da nešto mora promijeniti jer nema drugog izlaza.

Spomenuo je i oca, princa Charlesa (72) i pojasnio da mu je bilo vrlo teško zbog odgojnih metoda svog djeda i bake, princa Philipa i kraljice Elizabete II. (95). Rekao je da se njegov otac ponašao prema njemu onako kako su se odnosili prema njemu njegovi roditelji pa je to nazvao 'genetskom boli'.

- Ne bismo trebali nikoga kriviti niti upirati prstom u nekoga, ali kada je riječ o roditeljstvu, ako sam doživio neki oblik boli ili patnje zbog boli koju su pretrpjeli moj otac ili moji roditelji, ja ću se pobrinuti da prekinem taj ciklus tako da ga ne bih dalje prenosio - rekao je.