HBO je potvrdio nove članove glumačke postave druge sezone serije
Harry Potter dobio je novog Dobbyja! Evo tko će glumiti omiljenog kućnog vilenjaka
HBO je objavio novi trailer za seriju 'Harry Potter', novu televizijsku adaptaciju knjiga J. K. Rowling. Prva sezona stiže 25. prosinca na HBO i HBO Max, a pratit će događaje iz prve knjige, 'Harry Potter i Kamen mudraca', piše Variety.
Harryja Pottera glumi Dominic McLaughlin, dok su uloge njegovih najboljih prijatelja dobili Alastair Stout kao Ron Weasley i Arabella Stanton kao Hermione Granger. U novom traileru mogu se vidjeti njihov dolazak u Hogwarts i razvrstavanje u domove, a Harry upoznaje Dumbledorea, Snapea, McGonagall i Hagrida. Prikazani su i satovi herbologije i napitaka, metloboj te plašt nevidljivosti.
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Iako prva sezona tek stiže, HBO već priprema nastavak prema drugoj knjizi, 'Harry Potter i Odaja tajni'. Poznato je i tko će glumiti Dobbyja, kućnog vilenjaka koji se pojavljuje u toj priči. Ulogu je dobio britanski glumac Lenny Rush.
Priča prve sezone počinje dok Harry živi s tetom Petunijom, ujakom Vernonom i njihovim sinom Dudleyjem. Ne zna gotovo ništa o svijetu čarobnjaka sve dok ne dobije pismo iz Hogwartsa. Prvi trailer, koji je HBO objavio u ožujku, pokazao je Harryja u sobici ispod stepenica, njegov susret s Hagridom i odlazak na peron 9¾.
U seriji glume i John Lithgow kao Albus Dumbledore, Janet McTeer kao Minerva McGonagall, Nick Frost kao Rubeus Hagrid te Paapa Essiedu kao Severus Snape. Seriju, temeljenu na knjigama J.K. Rowling, napisala je i izvršno producirala Francesca Gardiner. Mark Mylod izvršni je producent te redatelj više epizoda serije za HBO, u suradnji s produkcijskim kućama Brontë Film and TV i Warner Bros. Television.
Izvršni producenti serije su J. K. Rowling, Neil Blair i Ruth Kenley-Letts iz Brontë Film and TV te David Heyman iz Heyday Films. HBO novu seriju planira kao adaptaciju sedam knjiga, pri čemu bi svaka sezona trebala pratiti jednu knjigu.
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