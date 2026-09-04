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Harry Potter dobio je novog Dobbyja! Evo tko će glumiti omiljenog kućnog vilenjaka

Piše 24sata,
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Harry Potter dobio je novog Dobbyja! Evo tko će glumiti omiljenog kućnog vilenjaka
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Foto: Profimedia
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HBO je potvrdio nove članove glumačke postave druge sezone serije

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HBO je objavio novi trailer za seriju 'Harry Potter', novu televizijsku adaptaciju knjiga J. K. Rowling. Prva sezona stiže 25. prosinca na HBO i HBO Max, a pratit će događaje iz prve knjige, 'Harry Potter i Kamen mudraca', piše Variety.

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Harryja Pottera glumi Dominic McLaughlin, dok su uloge njegovih najboljih prijatelja dobili Alastair Stout kao Ron Weasley i Arabella Stanton kao Hermione Granger. U novom traileru mogu se vidjeti njihov dolazak u Hogwarts i razvrstavanje u domove, a Harry upoznaje Dumbledorea, Snapea, McGonagall i Hagrida. Prikazani su i satovi herbologije i napitaka, metloboj te plašt nevidljivosti. 

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Iako prva sezona tek stiže, HBO već priprema nastavak prema drugoj knjizi, 'Harry Potter i Odaja tajni'. Poznato je i tko će glumiti Dobbyja, kućnog vilenjaka koji se pojavljuje u toj priči. Ulogu je dobio britanski glumac Lenny Rush.

Foto: Profimedia

Priča prve sezone počinje dok Harry živi s tetom Petunijom, ujakom Vernonom i njihovim sinom Dudleyjem. Ne zna gotovo ništa o svijetu čarobnjaka sve dok ne dobije pismo iz Hogwartsa. Prvi trailer, koji je HBO objavio u ožujku, pokazao je Harryja u sobici ispod stepenica, njegov susret s Hagridom i odlazak na peron 9¾.

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U seriji glume i John Lithgow kao Albus Dumbledore, Janet McTeer kao Minerva McGonagall, Nick Frost kao Rubeus Hagrid te Paapa Essiedu kao Severus Snape. Seriju, temeljenu na knjigama J.K. Rowling, napisala je i izvršno producirala Francesca Gardiner. Mark Mylod izvršni je producent te redatelj više epizoda serije za HBO, u suradnji s produkcijskim kućama Brontë Film and TV i Warner Bros. Television.

Foto: HBO

Izvršni producenti serije su J. K. Rowling, Neil Blair i Ruth Kenley-Letts iz Brontë Film and TV te David Heyman iz Heyday Films. HBO novu seriju planira kao adaptaciju sedam knjiga, pri čemu bi svaka sezona trebala pratiti jednu knjigu. 

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