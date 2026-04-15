Harry priznao: Išao sam na terapiju prije nego sam postao otac, 'čistio' sam se od prošlosti

Princ Harry (41) je tijekom posjeta Australiji u Melbourneu govorio o događaju organizacije Movember, koja se bavi zdravljem muškaraca i podizanjem svijesti o raku prostate i testisa te mentalnom zdravlju. Vojvoda od Sussexa u svom je govoru pričao o očinstvu, kako se za njega pripremao te koliko je ono izazovno.

Foto: Jonathan Brady

Objasnio je kako je, prije nego što su on i supruga Meghan Markle dobili prvo dijete, Archieja (6) išao na psihološku terapiju.

- Želite biti najbolja verzija sebe radi svoje djece. Znao sam da imam stvari iz prošlosti koje trebam riješiti kako bi se 'očistio' - otkrio je pa dodao kako su mu na terapijama objasnili kako mora obratiti pažnju na to kako se osjeća kada se beba rodi.

Priznao je kako je u prvim danima osjećao određenu 'distancu'.

- Supruga je bila ta koja je stvarala život, a ja sam bio tu kao svjedok. Očevima želim poručiti da nisu sami u roditeljstvu. Svim budućim tatama želim poručiti da je izazovno i kaotično. Proći ćete kroz emocionalni rollercoaster. Nemojte se osuđivati - istaknuo je.

Osim toga, podijelio je i vrlo osobne trenutke iz tog razdoblja.

- Svaki put kad bih otišao na posao i vratio se – ako sam bio pod stresom, u trenutku kad bih uzeo Archieja u naručje, počeo bi plakati - govorio je.

Dodao je kako je rad udruge Movember 'revolucionaran' jer pokazuje koliko muškaraca i očeva prolazi kroz takve osjećaje.

- Što će više muškaraca o tome govoriti, to će svjesnost rasti - rekao je Harry.

U Australiju je stigao sa suprugom, a zajedno su posjetili Kraljevsku dječju bolnicu, družili se s obiteljima veterana u nacionalnom muzeju veteranske umjetnosti. Meghan je posjetila i sklonište za žene koje se suočavaju s obiteljskim nasiljem.