Harry se odrekao prijatelja s kojim je partijao u Hrvatskoj

Prema najnovijoj biografiji o princu koja se zove 'Finding Freedom', Skippy se udaljio od njega nakon što mu je rekao da bi trebao biti oprezniji s Meghan i da ne bi trebao tako naglo juriti u vezu i zaruke

<p>Jedan od najstarijih prijatelja princa <strong>Harryja </strong>(35) bio je prilično rezerviran na vijest da će se njegov prijatelj vjenčati za <strong>Meghan Markle</strong> (39), ali je zbog svoje suzdržanosti bio 'kažnjen' tako da ga je Harry otpisao i prekinuo prijateljstvo, tvrdi se u novoj knjizi koja upravo izlazi iz tiska u Velikoj Britaniji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Princ Harry voli supruzi popravljati frizuru</strong></p><p>Riječ je o<strong> Tomu 'Skippyju' Inskipu</strong>, koji je bio bliski prijatelj mlađeg unuka britanske kraljice <strong>Elizabete II. </strong>(94) Harry i 'Skippy' zajedno su pohađali Eton College i bili su jedno vrijeme nerazdvojni. Dapače, Tom i Harry zajedno su ljetovali 2011. godine u Hrvatskoj, na Hvaru i otkad datiraju i poznate fotografije na kojima Harry i Tom plešu na rubu bazena, nakon čega je Harry odjeven skočio u vodu. </p><p>Tom 'Skippy' Inskip svjedočio je brojnih Harryjevim nepodopštinama, pa je bio s njim i u Los Angelesu kad je Harry igrao u hotelskoj sobi bilijar na skidanje u društvu ljepotica. Prema najnovijoj biografiji o princu Harryju koja se zove 'Finding Freedom', Skippy se udaljio od Harryja nakon što mu je rekao da bi trebao biti oprezniji s Meghan i da ne bi trebao tako naglo juriti u vezu i zaruke.</p><p>Vjeruje se da je savjetovao Harryju da najprije pokušaju neko vrijeme zajedno živjeti, pa tek onda neka donesu odluku o ozbiljnijim pitanjima, ali se to očito Harryju nije previše svidjelo. Izvor blizak vojvodi i vojvotkinji od Sussexa rekao je autorima knjige da, iako je Skippyjev savjet bio sasvim dobronamjeran, Harry to nije želio ni čuti. </p><p>- Skippyja je zaboljelo to što Harry nije htio shvatiti njegovu namjeru i poslušati savjet iako su bili tako bliski - dodao je izvor za kojeg se vjeruje da je imao dopuštenje Harryja i Meghan da govori o tome.</p><p>Kao rezultat, navodno su Inskip i njegova supruga Lara bili kažnjeni tako da su izostavljeni s popisa uzvanika na Harryjevo i Meghanino vjenčanje. Umjesto toga, morali su gledati kako novi prijatelji kraljevskog para poput Oprah Winfrey i George Clooneyja dolaze na svečani događaj.</p><p>Harry je bio na vjenčanju Skippyja i njegove supruge Lare na Jamajci 2017. godine, a tamo je sa sobom poveo i Meghan i bilo je to jedno od prvih njihovih zajedničkih putovanja. Prethodno je otkriveno da je princ William, također savjetovao mlađem bratu 'da uspori', nakon čega se počelo pisati o dubokom jazu između nekoć složne braće.</p><p>Prema knjizi, koja je objavljena u utorak, Harry se uvrijedio kad mu je William rekao:</p><p>- Uzmi onoliko vremena koliko ti treba da upoznaš ovu djevojku.</p><p>Harryja je navodno jako uzrujao Williamov izbor riječi kad je govorio o Meghan, naročito konstrukcija 'ova djevojka' što je smatrao uvredljivim.</p><p>- Harry je prepoznao kraljevsku nadmenost u tim riječima, što je potpuna suprotnost njegovom poimanju svijeta, piše u knjizi.</p><p>- Tijekom desetogodišnje karijere u vojsci, izvan kraljevskog 'balona', Harry je naučio da ne treba oštro suditi o ljudima na temelju njihovog naglaska, obrazovanja, etničke pripadnosti, klase, boje kože ili profesije - piše u knjizi. </p>