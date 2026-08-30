Harry Styles se na koncertu našalio na račun vjenčanja bivše djevojke Taylor Swift

Harry Styles (32) je, tijekom svog koncerta u Madison Square Gardenu u New Yorku, uputio duhovit komentar, osvrnuvši se na svoju bivšu djevojku Taylor Swift. Njegova opaska, očita aluzija na njezino nedavno vjenčanje s Travisom Kelcejem održano upravo u toj areni, izazvala je glasne ovacije publike. Styles se trenutačno nalazi usred svoje rezidencije od 30 nastupa u kultnoj njujorškoj dvorani.

Tijekom interakcije s publikom, Styles je s osmijehom rekao: "Nalazimo se u Madison Square Gardenu, domu svjetskih prvaka New York Knicksa." Zatim je uz gromoglasan smijeh i pljesak publike dodao: "A ovdje se održavaju i vjenčanja." Ova primjedba bila je izravna aluzija na vjenčanje Taylor Swift (36) i zvijezde američkog nogometa Travisa Kelcea (36), koje se održalo u istoj areni u srpnju.

Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO

Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja bio je događaj o kojem se dugo pričalo. Ceremoniji je prisustvovalo gotovo tisuću gostiju, uključujući brojne poznate prijatelje para poput Eda Sheerana, Selene Gomez i Brada Pitta. Ceremoniju je vodio glumac Adam Sandler, a Kelce je događaj opisao kao "najbolju noć u životu".

Svadbene kombinacije para kreirala je modna kuća Christian Dior Haute Couture, cipele je izradio Christian Louboutin, a pjevačica je nosila Cartierov nakit.

Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

Harry Styles i Taylor Swift bili su u vezi od kraja 2012. do početka 2013. godine. Unatoč prekidu, čini se da su ostali u dobrim odnosima, a Stylesova šala to i potvrđuje. Izvori navode da je Styles bio pozvan na vjenčanje, ali nije mogao prisustvovati zbog vlastitih koncertnih obveza. Zanimljivo je da je vjenčanju prisustvovala njegova zaručnica, glumica Zoë Kravitz.

*uz korištenje AI-ja