Obavijesti

Show

Komentari 0
NASMIJAO SVE

Harry Styles se na koncertu našalio na račun vjenčanja bivše djevojke Taylor Swift

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Harry Styles se na koncertu našalio na račun vjenčanja bivše djevojke Taylor Swift
3
Foto: ADAM VAUGHAN
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Harry Styles i Taylor Swift bili su u vezi od kraja 2012. do početka 2013. godine. Unatoč prekidu, čini se da su ostali u dobrim odnosima

Admiral

Harry Styles (32) je, tijekom svog koncerta u Madison Square Gardenu u New Yorku, uputio duhovit komentar, osvrnuvši se na svoju bivšu djevojku Taylor Swift. Njegova opaska, očita aluzija na njezino nedavno vjenčanje s Travisom Kelcejem održano upravo u toj areni, izazvala je glasne ovacije publike. Styles se trenutačno nalazi usred svoje rezidencije od 30 nastupa u kultnoj njujorškoj dvorani.

Tijekom interakcije s publikom, Styles je s osmijehom rekao: "Nalazimo se u Madison Square Gardenu, domu svjetskih prvaka New York Knicksa." Zatim je uz gromoglasan smijeh i pljesak publike dodao: "A ovdje se održavaju i vjenčanja." Ova primjedba bila je izravna aluzija na vjenčanje Taylor Swift (36) i zvijezde američkog nogometa Travisa Kelcea (36), koje se održalo u istoj areni u srpnju.

SLAVNI PAR Zaručili su se Zoë Kravitz i Harry Styles nakon osam mjeseci veze
Zaručili su se Zoë Kravitz i Harry Styles nakon osam mjeseci veze
'My Policeman' Premiere - 2022 Toronto International Film Festival
Foto: JPA/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO

Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelceja bio je događaj o kojem se dugo pričalo. Ceremoniji je prisustvovalo gotovo tisuću gostiju, uključujući brojne poznate prijatelje para poput Eda Sheerana, Selene Gomez i Brada Pitta. Ceremoniju je vodio glumac Adam Sandler, a Kelce je događaj opisao kao "najbolju noć u životu".

VELIKI USPJEH Popularni Harry Styles postavio je novi Guinnessov rekord!
Popularni Harry Styles postavio je novi Guinnessov rekord!

Svadbene kombinacije para kreirala je modna kuća Christian Dior Haute Couture, cipele je izradio Christian Louboutin, a pjevačica je nosila Cartierov nakit.

Harry Styles i Taylor Swift prekinuli svoju dvomjese?nu vezu
Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

Harry Styles i Taylor Swift bili su u vezi od kraja 2012. do početka 2013. godine. Unatoč prekidu, čini se da su ostali u dobrim odnosima, a Stylesova šala to i potvrđuje. Izvori navode da je Styles bio pozvan na vjenčanje, ali nije mogao prisustvovati zbog vlastitih koncertnih obveza. Zanimljivo je da je vjenčanju prisustvovala njegova zaručnica, glumica Zoë Kravitz.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Thompsonov koncert u Vukovaru u 200 fotografija
VELIKA FOTOGALERIJA

FOTO Thompsonov koncert u Vukovaru u 200 fotografija

Koncert Marka Perkovića Thompsona započeo je malo iza 20.30 h, a pjevača je dočekala mnogobrojna publika. Zajedno s njim pjevali su najveće hitove, a u jednom trenutku bio je i 'dron show'
Umro je Stjepan Jimmy Stanić
ODLAZAK LEGENDE (97)

Umro je Stjepan Jimmy Stanić

Stjepan Jimmy Stanić rođen je u Zagrebu 1929., glazbom se bavio od mladosti. Umro je u 98. godini, a do posljednjeg trenutka je nastupao
FOTO Ivana Knoll u grudnjaku i štiklama na povodcu 'prošetala bijesnu zvijer' na četiri kotača
VOLI SKUPE AUTOMOBILE

FOTO Ivana Knoll u grudnjaku i štiklama na povodcu 'prošetala bijesnu zvijer' na četiri kotača

Ivana Knoll objavila je seksi spot za svoj novi singl 'McLaren'. Isti video snimale su prije par godina mnoge djevojke. U vrućim hlačicama, Ivana na povodcu drži sportski automobil koji polako vozi za njom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026