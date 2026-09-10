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NIJE SRETAN

'Harryjev povratak bio je šok za Williama. Prati mu svaki potez'

Piše Magdalena Mucić,
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'Harryjev povratak bio je šok za Williama. Prati mu svaki potez'
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Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
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Za sada nema naznaka o pomirenju, no ukoliko dođe do susreta braće, bit će to po Williamovim uvjetima, tvrdi izvor blizak kraljevskoj obitelji

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Princ William navodno će pomno pratiti svog otuđenog brata nakon što se princ Harry neočekivano vratio živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo.

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Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION
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- William će vrlo pomno pratiti svog brata i pokušavati shvatiti koji mu je plan. Ne vjerujem da je nimalo sretan što se Harry vratio - kazao je Grant Harrold, bivši kraljevski batler, za Us Weekly. Harold vjeruje kako je William i dalje uzrujan zbog Harryjevih šokantnih optužbi o njihovom odnosu koje je ovaj iznio u svojim memoarima 'Rezerva' iz 2023. godine. Drugi izvor je rekao kako je povratak dodatno narušio odnos Harryja i Williama, ali se sada raskol među braćom nalazi u istoj zemlji. Dodao je i kako je povratak Sussexovih bio šok za Williama i Kate.

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- Još uvijek pokušavaju shvatiti cijelu situaciju, ali početno iznenađenje sada je preraslo u pristup ‘pričekajmo i vidimo'. Svi žele priču o njihovom pomirenju, ali zasad se to ne nazire - zaključio je izvor i dodao da, ako dođe do susreta, bit će to pod uvjetima princa Williama. 

Harry i Meghan s djecom su se u Ujedinjeno Kraljevstvo vratili krajem kolovoza, navodno kako bi bili bliže kralju Charlesu koji se i dalje bori s rakom. Kralj je pak u ponedjeljak poslao dopis svim visokim dužnosnicima kako su Sussexovi privatne osobe te da ni na koji način ne predstavljaju kraljevsku obitelj. Meghan i Harry 2020. su se odrekli svih kraljevskih dužnosti i preselili u Kaliforniju. Sada kada su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, traže dom u Cotswoldu, a djecu su navodno upisali u privatnu školu, piše Page Six.

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