'Harryjev povratak bio je šok za Williama. Prati mu svaki potez'

Princ William navodno će pomno pratiti svog otuđenog brata nakon što se princ Harry neočekivano vratio živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

- William će vrlo pomno pratiti svog brata i pokušavati shvatiti koji mu je plan. Ne vjerujem da je nimalo sretan što se Harry vratio - kazao je Grant Harrold, bivši kraljevski batler, za Us Weekly. Harold vjeruje kako je William i dalje uzrujan zbog Harryjevih šokantnih optužbi o njihovom odnosu koje je ovaj iznio u svojim memoarima 'Rezerva' iz 2023. godine. Drugi izvor je rekao kako je povratak dodatno narušio odnos Harryja i Williama, ali se sada raskol među braćom nalazi u istoj zemlji. Dodao je i kako je povratak Sussexovih bio šok za Williama i Kate.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

- Još uvijek pokušavaju shvatiti cijelu situaciju, ali početno iznenađenje sada je preraslo u pristup ‘pričekajmo i vidimo'. Svi žele priču o njihovom pomirenju, ali zasad se to ne nazire - zaključio je izvor i dodao da, ako dođe do susreta, bit će to pod uvjetima princa Williama.

Harry i Meghan s djecom su se u Ujedinjeno Kraljevstvo vratili krajem kolovoza, navodno kako bi bili bliže kralju Charlesu koji se i dalje bori s rakom. Kralj je pak u ponedjeljak poslao dopis svim visokim dužnosnicima kako su Sussexovi privatne osobe te da ni na koji način ne predstavljaju kraljevsku obitelj. Meghan i Harry 2020. su se odrekli svih kraljevskih dužnosti i preselili u Kaliforniju. Sada kada su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, traže dom u Cotswoldu, a djecu su navodno upisali u privatnu školu, piše Page Six.



