Za sada nema naznaka o pomirenju, no ukoliko dođe do susreta braće, bit će to po Williamovim uvjetima, tvrdi izvor blizak kraljevskoj obitelji
'Harryjev povratak bio je šok za Williama. Prati mu svaki potez'
Princ William navodno će pomno pratiti svog otuđenog brata nakon što se princ Harry neočekivano vratio živjeti u Ujedinjeno Kraljevstvo.
- William će vrlo pomno pratiti svog brata i pokušavati shvatiti koji mu je plan. Ne vjerujem da je nimalo sretan što se Harry vratio - kazao je Grant Harrold, bivši kraljevski batler, za Us Weekly. Harold vjeruje kako je William i dalje uzrujan zbog Harryjevih šokantnih optužbi o njihovom odnosu koje je ovaj iznio u svojim memoarima 'Rezerva' iz 2023. godine. Drugi izvor je rekao kako je povratak dodatno narušio odnos Harryja i Williama, ali se sada raskol među braćom nalazi u istoj zemlji. Dodao je i kako je povratak Sussexovih bio šok za Williama i Kate.
- Još uvijek pokušavaju shvatiti cijelu situaciju, ali početno iznenađenje sada je preraslo u pristup ‘pričekajmo i vidimo'. Svi žele priču o njihovom pomirenju, ali zasad se to ne nazire - zaključio je izvor i dodao da, ako dođe do susreta, bit će to pod uvjetima princa Williama.
Harry i Meghan s djecom su se u Ujedinjeno Kraljevstvo vratili krajem kolovoza, navodno kako bi bili bliže kralju Charlesu koji se i dalje bori s rakom. Kralj je pak u ponedjeljak poslao dopis svim visokim dužnosnicima kako su Sussexovi privatne osobe te da ni na koji način ne predstavljaju kraljevsku obitelj. Meghan i Harry 2020. su se odrekli svih kraljevskih dužnosti i preselili u Kaliforniju. Sada kada su se vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, traže dom u Cotswoldu, a djecu su navodno upisali u privatnu školu, piše Page Six.
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