Princ Harry (36) je s Oprah Winfrey (67) pokrenuo projekt koji se bavi mentalnim zdravljem te se pojavio u prvoj emisiji 'The Me You Can't See' te je Opri priznao neke od najintimnijih stvari vezanih za odrastanje i traume.

POGLEDAJTE VIDEO:

Harry je Opri rekao da ga je supruga Meghan prije četiri godine nagovorila na psihoterapiju, a u emisiji se s Harryjem pojavila i njegova terapeutkinja. Zove se Sanja Oakley i rođena je u Zagrebu, navodi Daily Mail.

Sanja Oakley je psihoterapeutkinja, s praksom u Londonu, a ima 20 godina iskustva u privatnoj praksi i javnom sektoru širom Velike Britanije, Europe i SAD-a.

Karijeru je Oakley započela u prodaji i marketingu u potrošačkom softveru, izdavaštvu i medijima. Zatim se preusmjerila na psihoterapiju i treniranje rukovoditelja, rekavši da njezini klijenti iz prakse "uključuju izvršne direktore, domaće radnike i mlade ljude koji započinju život".

Oakley je najpoznatija po tome što je bila savjetnica i praktičarka za EMDR metodu, tehniku za liječenje prethodnih trauma. Nju koristi i princ Harry, a riječ je o metodi koja omogućuje brzu desenzibilizaciju traumatskih sjećanja i kognitivno restrukturiranje koje vodi značajnom smanjenju simptoma širokog spektra psihičkih problema poput emocionalnog stresa, ometajućih misli, anksioznosti, flashbackova i noćnih more.