Hayden Panettiere je rekla Kličku: 'Ti si ogroman', a on joj odgovorio: 'Ti si baš sićušna'

Svijet je potresla vijest o smrti glumice Hayden Panettiere, koja je umrla u dobi od svega 36 godina. Devetogodišnja veza glumice i Vladimira Klička godinama je privlačila pažnju javnosti, ponajviše zbog velikih razlika među njima. Od neobičnog prvog susreta i zaruka do rođenja kćeri i bolnog prekida, ljubavna priča sitne holivudske glumice i 'divovskog' ukrajinskog boksačkog prvaka prošla je kroz brojne uspone i padove.

Upoznali su se 2008. godine na zabavi povodom izlaska knjige njihove zajedničke prijateljice. Tada 19-godišnja zvijezda serije "Heroji" i 32-godišnji svjetski prvak u teškoj kategoriji naizgled nisu imali mnogo toga zajedničkog. Unatoč velikoj razlici u visini - ona je visoka 157 centimetara, a on gotovo dva metra - odmah su kliknuli. Panettiere je kasnije otkrila i kako je upravo ona napravila prvi korak.

Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION

- Niste ga mogli ne vidjeti. Samo sam pomislila: 'On je ogroman'. Nisam znala koji je točno njegov sport, ali znala sam da moram upoznati tog čovjeka. Prišla sam mu i rekla: 'Ti si ogroman'. On je odgovorio: 'Ti si baš sićušna'. I to je bilo to - prisjetila se svojedobno u emisiji Ellen DeGeneres.

Prekid pa mirenje

Njihov prvi susret dobro je opisao i cijelu njihovu vezu - bili su potpuno različiti, ali su se 'magnetski' privlačili. Ipak, do prave veze nije došlo odmah. Kličko je većinu vremena provodio u Europi zbog treninga i borbi, dok je Panettiere gradila glumačku karijeru u SAD-u.

Foto: Elizabeth Pantaleo/PRESS ASSOCIA

Službeno su počeli izlaziti godinu kasnije, nakon što je glumica prekinula vezu s kolegom iz serije "Heroji", Milom Ventimigliom. Njihova razlika u visini ubrzo je postala jedna od omiljenih tema javnosti, a Panettiere se na svoj račun često šalila. Kod Ellen je otkrila i da su je ljudi znali pitati funkcionira li njihova veza u intimnom smislu.

- Da, funkcionira. Nađemo način - odgovorila je kroz smijeh, dodavši: 'Gdje ima volje, ima i načina!'.

Njih dvoje su u dva navrata zajedno posjetili Hrvatsku. Prvi put su došli 2010. godine, a kako smo tada pisali, posjetili su Hvar i uživali u restoranu Gariful gdje su se i fotografirali s vlasnikom Ivanom Gospodnetićem i osobljem.

ARHIVA - 2013. Preminula Hayden Panettiere, bivša partnerica Vladimira Kli?ka | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Bili su otvoreni, nasmijani i pristupačni. Nisu se ponašali kao zahtjevne zvijezde i sve su nas oduševili - rekao je tada Gospodnetić. Par se nakon večere prošetao rivom i vratio na svoj jedrenjak. U Hrvatsku su se vratili i tri godine kasnije. Posjetili su Hvar, Korčulu i Dubrovnik. Prošetali su gradom te rado pozirali fotografu.

Nakon otprilike dvije godine veze, u svibnju 2011. godine objavili su da se razilaze. Kao jedan od glavnih razloga naveli su teškoće koje je nosila veza na daljinu. Kličko je živio i trenirao u Europi, dok je Panettiere zbog posla bila u SAD-u.

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- Iako smo odlučili da je razlaz najbolja opcija za oboje, imamo nevjerojatnu količinu ljubavi i poštovanja jedno prema drugome - rekla je tada Panettiere.

Nakon prekida glumica je započela vezu s igračem američkog nogometa Scottyjem McKnightom, no njezina priča s Kličkom očito još nije bila završena. U veljači 2013. godine ponovno su viđeni zajedno na Floridi, a u listopadu iste godine Panettiere je potvrdila da su se zaručili. I tada je u svom stilu komentirala njihovu buduću obitelj, našalivši se da će njihova djeca zbog velike razlike u visini biti 'normalne veličine'.

'On je izvan sebe'

Zaručeni par skrasio se u Nashvilleu, gdje je Panettiere snimala istoimenu popularnu seriju. Glumica je govorila kako joj život u Tennesseeju daje osjećaj normalnosti koji je izgubila u Hollywoodu.

U prosincu 2013. godine zajedno su otputovali u Ukrajinu kako bi pružili podršku prosvjednicima u Kijevu. Ondje je Vladimirov brat Vitalij Kličko u to vrijeme bio jedna od ključnih političkih figura i kasnije postao gradonačelnik Kijeva.

Njihova obitelj proširila se 9. prosinca 2014. godine, kada su dobili kćer Kayu Evdokiju.

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- On je izvan sebe od sreće. Sretna sam ako uopće uspijem dobiti dijete u ruke. Samo govori: 'Ne, ne, ja ću je držati' - ispričala je tada Panettiere o novopečenom ocu.

Iako su planirali vjenčanje, zbog sve ozbiljnije situacije i sukoba u Ukrajini odlučili su ga odgoditi.

U godinama koje su uslijedile Hayden Panettiere prolazila je kroz vrlo teško razdoblje. Otvoreno je govorila o postporođajnoj depresiji te problemima s alkoholom i opijatima, a njezine osobne borbe odrazile su se i na odnos s Kličkom.

Djevojčica otišla s ocem

- On nije želio biti u mojoj blizini. Ni ja nisam željela biti u svojoj blizini. Opijatima i alkoholom radila sam bilo što samo da se na trenutak osjećam sretno. A onda bih se osjećala gore nego prije. Bila sam u ciklusu samouništenja - priznala je godinama kasnije.

Dubrovnik: Vladimir Kli?ko i Hayden Panettiere iskrcali se s jahte Va Bene i prošetali Gradom | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Objasnila je i da Klitschko, kao sportaš koji nije imao sestara, nije u potpunosti razumio kroz što prolazi. Smatrao je da se iz problema može jednostavno izvući. U kolovozu 2018. godine, nakon što je Panettiere snimljena kako se drži za ruke s Brianom Hickersonom, njezina majka potvrdila je da su ona i Kličko prekinuli zaruke.

Ubrzo je donesena i jedna od najtežih odluka za glumicu - njihova kći Kaya otišla je živjeti s ocem u Europu. Iako se u početku govorilo da je riječ o prijateljskom dogovoru roditelja, Panettiere je kasnije otkrila da je situacija za nju bila puno bolnija nego što se tada znalo.

- Mislila sam da ide k njemu u posjet, kao i uvijek. A onda je odjednom stigao zahtjev: 'Želim puno skrbništvo nad njom', što je za mene bio šok. Potpisivanje tih papira bilo je najgora stvar koju sam ikada morala učiniti u životu - otkrila je.

*uz korištenje AI-ja