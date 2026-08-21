Hayden Panettiere proslavila bi danas 37. rođendan: 'Od malih nogu sam bila poput vojnika'

Hayden Panettiere preminula je 16. kolovoza, a danas bi proslavila svoj 37. rođendan. Gotovo je cijeli svoj život provela pod svjetlima reflektora. Od prvih nastupa pred kamerama kao dijete do velikih uloga u popularnim televizijskim serijama "Heroes" i "Nashville", njezina je karijera bila ispunjena uspjesima, ali iza javne slike skrivale su se godine osobnih borbi, trauma i posljedica života pod pritiskom slave.

Pred kamerama se prvi put pojavila kada je imala samo 11 mjeseci, a onda je snimila televizijsku reklamu. Njezina majka Lesley Vogel bila je glumica te je i svoju kćer vrlo rano usmjerila prema glumačkom pozivu. Već s četiri godine Hayden je glumila u američkoj sapunici "One Life to Live", a s osam godina pridružila se glumačkoj postavi serije "Guiding Light". Njezin je talent bio očit, no uspješna dječja karijera imala je visoku cijenu. U autobiografiji "This Is Me", objavljenoj ranije ove godine, Panettiere je napisala da je još kao djevojčica izgubila mogućnost normalnog djetinjstva, prijateljstava, odnosa i privatnosti.

- Bila sam poput maloga vojnika otkako znam za sebe. Reći "ne" nikada za mene nije bila opcija - komentirala je u razgovoru za Hollywood Reporter. Unatoč tome, njezina je karijera nezaustavljivo napredovala. Godine 1998. posudila je glas princezi Dot u Pixarovu animiranom filmu "Život buba", a potom je glumila uz Denzela Washingtona u sportskoj drami "Remember the Titans". Slijedile su uloge u seriji "Ally McBeal", filmu "Raising Helen" s Kate Hudson te dječjem filmu "Racing Stripes". Upravo je tijekom snimanja potonjeg filma 2005. zadobila ozljedu leđa nakon pada sa zebre, a posljedice te nezgode, prema njezinim riječima, osjećala je i više od dva desetljeća poslije.

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Godine 2006. pojavila se u navijačkoj komediji "Bring It On: All or Nothing", ali iste je godine dobila ulogu koja će joj potpuno promijeniti život. U televizijskoj seriji "Heroes" utjelovila je Claire Bennet, srednjoškolsku navijačicu s nadnaravnom sposobnošću regeneracije. Serija je postala veliki međunarodni hit, a slogan "Save the cheerleader, save the world" pretvorio je mladu glumicu u jednu od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda svojeg vremena.

Imala je samo 17 godina kada je "Heroes" počeo s emitiranjem. Nagla slava donijela joj je golemu medijsku pozornost i neprestanu prisutnost paparazza. Kasnije je govorila da su je fotografi provocirali, vrijeđali, pa čak i fizički gurali kako bi izazvali reakciju. Posebno su je pogodili tekstovi koji su analizirali njezin izgled i fotografije na kojima su tabloidi isticali navodni celulit. Zbog takvog je odnosa medija prema njezinu tijelu, priznala je, godinama patila od iskrivljene slike vlastitog izgleda.

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U tom razdoblju počeli su i njezini problemi s lijekovima i ovisnošću. Tvrdila je da joj je jednom prilikom osoba zadužena za odnose s javnošću dala tabletu kako bi se lakše nosila s nastupom na crvenom tepihu. Panettiere je poslije taj trenutak opisivala kao početak puta prema zlouporabi lijekova.

Istodobno se mijenjao i njezin odnos s majkom, koja joj je godinama bila menadžerica. Dok je radila na seriji "Heroes", Hayden je odlučila da želi odvojiti obiteljski odnos od poslovnog.

- Očajnički sam željela da mi bude samo majka. Nisam očekivala njezinu reakciju, a to je bilo da joj dugujem karijeru - komentirala je glumica. Odluka je izazvala težak sukob i ostavila dubok trag na njihov odnos.

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Panettiere je kasnije otvoreno govorila i o seksualnom uznemiravanju kojem je bila izložena u Hollywoodu. Opisala je nekoliko neugodnih i traumatičnih susreta s moćnim ljudima iz industrije zabave. U jednom slučaju televizijski ju je direktor neprimjereno poljubio, dok je drugom prilikom, prema njezinim tvrdnjama, poznati nagrađivani glumac i redatelj pred njom namjerno otkopčao hlače i razotkrio se. Opisala je i posebno uznemirujući događaj na jahti, kada ju je osoba koju je smatrala prijateljem dovela u situaciju s poznatim britanskim glazbenikom. Panettiere je napisala da je u tom trenutku osjećala kao da njezino tijelo više ne pripada njoj. Uspjela je napustiti prostoriju, ali iskustvo je ostalo jedno od traumatičnih sjećanja koja je godinama pokušavala obraditi.

Kada je imala 19 godina, na zabavi u Los Angelesu upoznala je ukrajinskog boksačkog prvaka Vladimira Klička, koji je 13 godina stariji od nje. Započeli su vezu, a pet godina poslije dobili su kćer Kayu. Nakon poroda Panettiere se suočila s teškom postporođajnom depresijom.

- Nikada nisam imala negativne osjećaje prema kćeri, sva sreća, ali nisam se povezala s njom na način na kojim sam mislila da hoću - napisala je Panettiere. Istodobno su je mučili snažna tjeskoba i stres, a utjehu je sve češće tražila u alkoholu.

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Kličko joj je pomogao da potraži liječenje, no situacija se s vremenom pogoršala. Kada je Kaya imala tri godine, izrazio je zabrinutost zbog Haydenina konzumiranja alkohola i zatražio da skrbništvo nad djevojčicom prijeđe na njega. Panettiere se tome u početku snažno protivila i razmišljala o pravnoj borbi, ali je na kraju pristala jer je zaključila da njezina kći treba stabilno i sigurno okruženje.

Odvojenost od djeteta opisivala je kao jedno od najbolnijih iskustava svojeg života. Teško joj je padalo što nije majka kakvom je zamišljala da će biti te što velik dio odnosa s kćeri mora održavati na daljinu. Unatoč svemu, naglašavala je da je njezina povezanost s Kayom ostala iznimno snažna.

Dok se privatno suočavala s ovisnošću, depresijom i obiteljskim problemima, profesionalno je ostvarila jednu od svojih najboljih uloga. U televizijskoj drami "Nashville" glumila je problematičnu country pjevačicu Juliette Barnes. Uloga joj je donijela dvije nominacije za Zlatni globus, a kritičari su hvalili način na koji je od lika koji je lako mogao postati stereotip stvorila složenu, ranjivu i uvjerljivu osobu. Granica između Hayden i Juliette, međutim, s vremenom je postajala sve manje jasna. Život njezina televizijskog lika počeo je neobično podsjećati na njezin vlastiti. Juliette se suočavala s alkoholizmom, postporođajnom depresijom, problemima u vezama i odvajanjem od djeteta, gotovo istim iskustvima kroz koja je prolazila Panettiere.

Za glumicu je svakodnevno ponovno proživljavanje sličnih trauma pred kamerama postalo izrazito teško. U autobiografiji je napisala da je morala živjeti vlastiti pakao dvaput: jednom privatno, kao Hayden, a zatim ponovno pred milijunima gledatelja, kao Juliette.

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Pred završetak snimanja "Nashvillea" započela je vezu s Brianom Hickersonom. Odnos je postao nasilan. Panettiere je poslije govorila da ju je udarao glavom o zid te da ju je jednom toliko teško pretukao po licu da tjednima nije izlazila iz kuće. Hickerson je 2021. završio u zatvoru nakon postupka povezanog s optužbama za obiteljsko nasilje.

Nakon petogodišnje stanke Hayden Panettiere vratila se glumi 2023. godine u filmu "Scream VI". Iste godine doživjela je još jedan težak gubitak. Njezin mlađi brat Jansen iznenada je preminuo, a kao uzrok smrti navedeni su zdravstveni problemi povezani s povećanim srcem.

Tijekom svojih 36 godina Panettiere se suočila s nizom iskustava koja su bila daleko od glamurozne slike života holivudske zvijezde. Dječja slava, gubitak privatnosti, ovisnost, depresija, nasilne veze, obiteljski sukobi i smrt brata postali su dio priče koju je pokušala razumjeti i prihvatiti kroz svoju autobiografiju.

Pisala je da žali za vremenom izgubljenim zbog ovisnosti, narušenim odnosima i ljudima koje je voljela, a kojih više nema. Godinama terapije pokušavala je pronaći smisao u svim tim gubicima, da bi na kraju zaključila kako jedino što uistinu može promijeniti jest samu sebe i osobu kakva želi postati.

Unatoč traumama koje su obilježile njezin život, završne stranice svoje autobiografije posvetila je prihvaćanju prošlosti i nadi u budućnost. Napisala je da je naučila živjeti istodobno sa svojim pobjedama i tragedijama, svjesna da su je upravo one oblikovale.